В ОП назвали условие, при котором Зеленский поедет на саммит НАТО в Вильнюсе

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский не поедет на саммит НАТО, если на нем Украину не пригласят в Альянс. В частности, речь идет только о первом этапе вступления.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заместителя главы Офиса президента и дипломатического советника президента Украины Игоря Жовкву.

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По словам Жовквы, Зеленский пока решает: ехать на саммит или нет. Глава государства не видит в этом смысла, если Киеву на встрече не дадут "сигнал".

Украина на саммите ожидает получить ответ на заявку на членство в Альянс. Ее подали еще 30 сентября прошлого года.

"Эта заявка сейчас на рассмотрении лидеров стран-членов НАТО. Вильнюсский саммит был бы очень хорошим началом для ответа на эту заявку. И под ответом мы подразумеваем приглашение к членству, которое является лишь первым этапом", — сказал Жовква.

В то же время в Киеве признают тот факт, что Украина не может стать членом НАТО, пока Россия ведет войну.

"То, о чем мы просим, — это начать процедуру", — говорит он.

Напомним, ранее министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Украина уже сейчас фактически выполняет роль восточного фланга Североатлантического альянса. Но на Вильнюсском саммите ожидает четкого ответа на сроки и условия формального вступления в НАТО.