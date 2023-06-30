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В ОП назвали умову, за якої Зеленський поїде на саміт НАТО у Вільнюс

30 червня 2023 14:22
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
В ОП назвали умову, за якої Зеленський поїде на саміт НАТО у Вільнюсі
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Президент України Володимир Зеленський не поїде на саміт НАТО, якщо на ньому Україну не запросять до Альянсу. Зокрема, йдеться лише про перший етап вступу. 

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заступника глави Офісу президента та дипломатичного радника президента України Ігоря Жовкву. 

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За словами Жовкви, Зеленський поки вирішує, їхати на саміт чи ні. Глава держави не бачить у цьому сенсу, якщо Києву на зустрічі не дадуть "сигналу".

Україна на саміті очікує отримати відповідь щодо заявки на членство до Альянсу. Її подали ще 30 вересня минулого року. 

"Ця заявка зараз на розгляді лідерів країн-членів НАТО. Вільнюський саміт був би дуже хорошим початком для відповіді на цю заявку. І під відповіддю ми маємо на увазі запрошення до членства, яке є лише першим етапом", — сказав Жовква.

Водночас у Києві визнають той факт, що Україна не може стати членом НАТО, поки Росія веде війну. 

"Те, про що ми просимо, — це почати процедуру", — каже він. 

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив, що Україна уже зараз фактично виконує роль східного флангу Північноатлантичного альянсу. Але на Вільнюському саміті чекає на чітку відповідь щодо термінів та умов формального вступу до НАТО.

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