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В ОП рассказали, сколько людей работают над ликвидацией последствий подрыва Каховской ГЭС

18 июня 2023 17:42
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В ОП рассказали, сколько людей работают над ликвидацией последствий подрыва Каховской ГЭС
Люди, которые ликвидируют последствия подрыва ГЭС. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

 В Херсонской области продолжается ликвидация последствий взрыва Каховской ГЭС. В регион прибыли специалисты из 13 областей Украины.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Алексей Кулеба.

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"Бок о бок преодолеваем последствия российского террора на Херсонщине. Здесь работают спасатели, медики, волонтеры со всех уголков страны. Также на Херсонщину прибыло 200 специалистов коммунальных предприятий из 13 областей Украины. Откачивают воду, вычищают дороги от ила, убирают мусор", — рассказал Алексей Кулеба.

По его словам, регионы передали Херсонской области 30 единиц необходимой техники, а именно: самосвалы, погрузчики, экскаваторы, тракторы, мусоровозы и другое.

"Работы очень много, но вместе все преодолеем. Благодарен каждому за помощь и участие в ликвидации", — подчеркнул Кулеба.

Он рассказал, что в Херсонскую область прибыли специалисты из Киевщины, Винницкой, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской областей и Буковины.

Сейчас формируются бригады энергетиков и газовиков, которые будут восстанавливать инфраструктуру пострадавшего региона.

Херсонская область
​ Ликвидация последствий подрыва Каховской ГЭС. Фото: ОП

Напомним, российский террористический акт на Каховской ГЭС обернулся катастрофическими последствиями для национальных парков Украины — "Великий Луг" и "Каменская Сечь". Эти зеленые уголки природы постепенно превращаются в пустынные территории.

Также мы писали, что в сети появились новые спутниковые снимки Каховской ГЭС, сделанные 16 июня. На них можно рассмотреть уничтоженную оккупантами дамбу и затопленные окрестности.

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