В ОП розповіли, скільки людей працюють над ліквідацією наслідків підриву Каховської ГЕС

Люди, які ліквідовують наслідки підриву ГЕС. Фото: ОП

У Херсонській області продовжується ліквідація наслідків підриву Каховської ГЕС. До регіону прибули фахівці з 13 областей України.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Олексій Кулеба.

Читайте також:

Ліквідація підтоплення в Херсонській області

"Пліч-о-пліч долаємо наслідки російського терору на Херсонщині. Тут працюють рятувальники, медики, волонтери з усіх куточків країни. Також на Херсонщину прибуло 200 фахівців комунальних підприємств із 13 областей України. Відкачують воду, вичищають дороги від мулу, прибирають сміття", — розповів Олексій Кулеба.

За його словами, регіони передали Херсонській області 30 одиниць необхідної техніки, а саме: самоскиди, навантажувачі, екскаватори, трактори, сміттєвози тощо.

"Роботи дуже багато, але разом усе подолаємо. Вдячний кожному за допомогу та участь у ліквідації", — наголосив Кулеба.

Він розповів, що до Херсонської області прибули фахівці з Київщини, Вінниччини, Волині, Закарпаття, Івано-Франківщини, Кіровоградщини, Львівщини, Полтавщини, Рівненщини, Тернопільщини, Хмельниччини, Черкащини та Буковини.

Наразі формуються бригади енергетиків і газовиків, які будуть відновлювати інфраструктуру постраждалого регіону.

Ліквідація наслідків підриву Каховської ГЕС. Фото: ОП

Нагадаємо, російський терористичний акт на Каховській ГЕС обернувся катастрофічними наслідками для національних парків України — "Великий Луг" та "Каменська Січ". Ці зелені кутки природи поступово перетворюються на пустельні території.

Також ми писали, що у мережі з'явилися нові супутникові знімки Каховської ГЕС, зроблені 16 червня. На них можна розглянути знищену окупантами дамбу та затоплені околиці.