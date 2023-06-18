Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow В ОП розповіли, скільки людей працюють над ліквідацією наслідків підриву Каховської ГЕС arrow

В ОП розповіли, скільки людей працюють над ліквідацією наслідків підриву Каховської ГЕС

18 червня 2023 17:42
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В ОП розповіли, скільки людей працюють над ліквідацією наслідків підриву Каховської ГЕС
Люди, які ліквідовують наслідки підриву ГЕС. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Херсонській області продовжується ліквідація наслідків підриву Каховської ГЕС. До регіону прибули фахівці з 13 областей України.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Олексій Кулеба.

Читайте також:

Ліквідація підтоплення в Херсонській області

"Пліч-о-пліч долаємо наслідки російського терору на Херсонщині. Тут працюють рятувальники, медики, волонтери з усіх куточків країни. Також на Херсонщину прибуло 200 фахівців комунальних підприємств із 13 областей України. Відкачують воду, вичищають дороги від мулу, прибирають сміття", — розповів Олексій Кулеба.

За його словами, регіони передали Херсонській області 30 одиниць необхідної техніки, а саме: самоскиди, навантажувачі, екскаватори, трактори, сміттєвози тощо.

"Роботи дуже багато, але разом усе подолаємо. Вдячний кожному за допомогу та участь у ліквідації", — наголосив Кулеба.

Він розповів, що до Херсонської області прибули фахівці з Київщини, Вінниччини, Волині, Закарпаття, Івано-Франківщини, Кіровоградщини, Львівщини, Полтавщини, Рівненщини, Тернопільщини, Хмельниччини, Черкащини та Буковини.

Наразі формуються бригади енергетиків і газовиків, які будуть відновлювати інфраструктуру постраждалого регіону.

Херсонская область
Ліквідація наслідків підриву Каховської ГЕС. Фото: ОП

Нагадаємо, російський терористичний акт на Каховській ГЕС обернувся катастрофічними наслідками для національних парків України — "Великий Луг" та "Каменська Січ". Ці зелені кутки природи поступово перетворюються на пустельні території.

Також ми писали, що у мережі з'явилися нові супутникові знімки Каховської ГЕС, зроблені 16 червня. На них можна розглянути знищену окупантами дамбу та затоплені околиці.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB