В ОП отреагировали на выбор Пригожина и спрогнозировали его судьбу

Советник главы ОП Украины Владимира Зеленского. Фото: google

Стало известно, что владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин прекращает переворот и возвращает своих наемников обратно в лагеря. В Офисе Президента Украины выразили разочарование его выбором.

Свою реакцию обнародовал советник главы ОП Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

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Реакция Подоляка

"Феноменальный выбор Пригожина... Ты почти обнулил Путина, взял под контроль центральные органы власти, дошел до Москвы и вдруг... сдаешь назад", — сказал Подоляк.

И заявил, что приказ об уничтожении Пригожина "непременно будет исполнен".

В то же время, Подоляк выделил и положительные стороны военного переворота Пригожина.

"Хотя не без пользы: #Пригожин унизил Путина/государство и показал, что монополии на насилие больше нет…", — сказал он.

Реакция Подоляка. Фото: скриншот

Напомним, Александр Лукашенко заявляет, что сумел остановить ЧВК "Вагнер". Он якобы договорился с Евгением Пригожиным об остановке движения "вагнеровцев" по территории.

После этого в телефонном разговоре Путин поблагодарил Лукашенко за помощь в переговорах.