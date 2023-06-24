В ОП отреагировали на выбор Пригожина и спрогнозировали его судьбу
Стало известно, что владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин прекращает переворот и возвращает своих наемников обратно в лагеря. В Офисе Президента Украины выразили разочарование его выбором.
Свою реакцию обнародовал советник главы ОП Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
Реакция Подоляка
"Феноменальный выбор Пригожина... Ты почти обнулил Путина, взял под контроль центральные органы власти, дошел до Москвы и вдруг... сдаешь назад", — сказал Подоляк.
И заявил, что приказ об уничтожении Пригожина "непременно будет исполнен".
В то же время, Подоляк выделил и положительные стороны военного переворота Пригожина.
"Хотя не без пользы: #Пригожин унизил Путина/государство и показал, что монополии на насилие больше нет…", — сказал он.
Напомним, Александр Лукашенко заявляет, что сумел остановить ЧВК "Вагнер". Он якобы договорился с Евгением Пригожиным об остановке движения "вагнеровцев" по территории.
После этого в телефонном разговоре Путин поблагодарил Лукашенко за помощь в переговорах.