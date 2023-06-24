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В ОП відреагували на вибір Пригожина і спрогнозували його долю

24 червня 2023 23:24
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
В ОП відреагували на вибір Пригожина і спрогнозували його долю
Радник голови ОП України Володимира Зеленського Михайло Подоляк. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Стало відомо, що власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин припиняє переворот і повертає своїх найманців назад у табори. В Офісі Президента України висловили розчарування його вибором. 

Свою реакцію оприлюднив радник голови ОП України Володимира Зеленського Михайло Подоляк

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Реакція Подоляка

"Феноменальний вибір Пригожина… Ти майже обнулив Путіна, взяв під контроль центральні органи влади, дійшов до Москви і раптом… здаєш назад", — сказав Подоляк. 

І заявив, що наказ про знищення Пригожина "неодмінно буде виконаний". 

Водночас Подоляк виокремив і позитивні сторони військового перевороту Пригожина. 

"Хоча не без користі: #Пригожин принизив Путіна/державу і показав, що монополії на насильство більше немає…", — сказав він. 

 

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Реакція Подоляка. Фото: скриншот 

Нагадаємо, Олександр Лукашенко заявляє, що зумів зупинити ПВК "Вагнер". Він нібито домовився із Євгеном Пригожиним про зупинення руху "вагнерівців" по території.

Після цього у телефонній розмові Путін подякував Лукашенку за допомогу у переговорах. 

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