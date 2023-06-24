В ОП відреагували на вибір Пригожина і спрогнозували його долю

Радник голови ОП України Володимира Зеленського Михайло Подоляк. Фото: google

Стало відомо, що власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин припиняє переворот і повертає своїх найманців назад у табори. В Офісі Президента України висловили розчарування його вибором.

Свою реакцію оприлюднив радник голови ОП України Володимира Зеленського Михайло Подоляк.

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Реакція Подоляка

"Феноменальний вибір Пригожина… Ти майже обнулив Путіна, взяв під контроль центральні органи влади, дійшов до Москви і раптом… здаєш назад", — сказав Подоляк.

І заявив, що наказ про знищення Пригожина "неодмінно буде виконаний".

Водночас Подоляк виокремив і позитивні сторони військового перевороту Пригожина.

"Хоча не без користі: #Пригожин принизив Путіна/державу і показав, що монополії на насильство більше немає…", — сказав він.

Реакція Подоляка. Фото: скриншот

Нагадаємо, Олександр Лукашенко заявляє, що зумів зупинити ПВК "Вагнер". Він нібито домовився із Євгеном Пригожиним про зупинення руху "вагнерівців" по території.

Після цього у телефонній розмові Путін подякував Лукашенку за допомогу у переговорах.