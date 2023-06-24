В ОП відреагували на вибір Пригожина і спрогнозували його долю
Стало відомо, що власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин припиняє переворот і повертає своїх найманців назад у табори. В Офісі Президента України висловили розчарування його вибором.
Свою реакцію оприлюднив радник голови ОП України Володимира Зеленського Михайло Подоляк.
Реакція Подоляка
"Феноменальний вибір Пригожина… Ти майже обнулив Путіна, взяв під контроль центральні органи влади, дійшов до Москви і раптом… здаєш назад", — сказав Подоляк.
І заявив, що наказ про знищення Пригожина "неодмінно буде виконаний".
Водночас Подоляк виокремив і позитивні сторони військового перевороту Пригожина.
"Хоча не без користі: #Пригожин принизив Путіна/державу і показав, що монополії на насильство більше немає…", — сказав він.
Нагадаємо, Олександр Лукашенко заявляє, що зумів зупинити ПВК "Вагнер". Він нібито домовився із Євгеном Пригожиним про зупинення руху "вагнерівців" по території.
Після цього у телефонній розмові Путін подякував Лукашенку за допомогу у переговорах.