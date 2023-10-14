В посольстве ответили, находятся ли украинцы в плену ХАМАСа

Боевики ХАМАСа. Иллюстративное фото: Attia Muhammed/Flash90

Информация о том, что украинцы находятся в плену боевиков ХАМАСа, не подтвердилась. В посольстве отмечают, что данные о количестве погибших граждан Украины, тоже не изменились.

Об этом сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в комментарии ZN.UA.

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Он отметил, что данные о том, что украинцы находятся в плену боевиков ХАМАС, не подтвердились.

По словам Корнийчука, уже в ближайшие дни из Израиля в Румынию должна состояться эвакуация 260 украинцев.

"Сегодня выезжает 208, завтра — 52. И следующий рейс мы будем формировать на 18 октября. Это все билеты, приобретенные через посольство", — объяснил он.

Сколько граждан погибло

Посол добавил, что информация о гражданах Украины, погибших в результате боевых действий в Израиле, не изменилась. Пока известно о 12 погибших.

Однако среди погибших только один человек имел украинский паспорт. Также наше государство является одним из тех, у которых зафиксировано наибольшее количество пострадавших в Израиле из-за нападения ХАМАС.

В посольстве подчеркнули, что большое количество украинцев в Израиле может быть связано с тем, что в стране низкие цены на недвижимость в тех районах, которые атаковали бойцы ХАМАСа.

Ранее мы рассказали, как сегодня живут украинцы в Израиле, что делают местные власти и готовятся ли к нападению со стороны Ливана.

Напомним, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов привел факты причастности России к поддержке боевиков ХАМАСа. Он подчеркнул, что мир близится к глобальной войне.