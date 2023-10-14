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В посольстві відповіли, чи перебувають українці в полоні ХАМАСу

14 жовтня 2023 17:41
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В посольстві відповіли, чи перебувають українці в полоні ХАМАСу
Бойовики ХАМАСу. Ілюстративне фото: Attia Muhammed/Flash90
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Інформація про те, що українці перебувають у полоні бойовиків ХАМАСу, не підтвердилася. У посольстві зазначають, що дані про кількість загиблих громадян України, теж не змінилися. 

Про це повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в коментарі ZN.UA.

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Він зауважив, що дані про те, що українці перебувають у полоні бойовиків ХАМАСу, не підтвердились.

За словами Корнійчука, вже в найближчі дні з Ізраїлю до Румунії має відбутися евакуація 260 українців. 

"Сьогодні виїжджає 208, завтра — 52. І наступний рейс ми формуватимемо на 18 жовтня. Це всі квитки, які придбані через посольство", — пояснив він.

Скільки громадян загинуло

Посол додав, що інформація щодо громадян України, які загинули внаслідок бойових дій в Ізраїлі, не змінилася. Наразі відомо про 12 загиблих. 

Проте серед тих, хто загинув, лише одна людина мала український паспорт. Однак наша держава є однією з тих, в яких зафіксовано найбільшу кількість постраждалих в Ізраїлі через напад ХАМАС.

У посольстві наголосили, що велика кількість українців в Ізраїлі, може бути пов'язана з тим, що в країні низькі ціни на нерухомість в тих районах, які атакували бійці ХАМАСу.

Раніше ми розповіли, як сьогодні живуть українці в Ізраїлі, що робить місцева влада та чи готуються до нападу зі сторони Лівану.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов навів факти про причетність Росії до підтримки бойовиків ХАМАСу. Він наголосив, що світ наближається до глобальної війни.

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