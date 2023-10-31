В Счетной палате подтвердили данные о хищении на продовольствии в Минобороны Резникова

Военнослужащие в столовой. Фото: АрмияИнформ

В конце 2022 года Министерство обороны заключило десять соглашений на питание для военнослужащих в 2023 году на 42,05 млрд. грн. Счетная палата Украины утвердила результаты Аудита эффективности использования средств государственного бюджета, предусмотренных Министерству обороны для приобретения вещевого имущества и обеспечения питания военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Соответствующий текст отчета находится в распоряжении "Наші гроші".

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Сравнение стоимости продуктов для ВСУ. Фото: Счетная палата

В Минобороны завышали цены на продукты

Как отмечается, в тексте доклада полностью подтверждаются данные журналистского расследования по завышению цен на продукты питания, обнародованного в "Дзеркало тижня" в январе этого года.

Отчет Счетной палаты был проведен по обращению Антикоррупционного комитета Верховной Рады, возглавляемого Анастасией Радиной. Он касается первого полугодия 2023 года, то есть в нем не охвачено то, что после июня.

Суточная стоимость питания для военных. Фото: Счетная палата

"В конце ноября 2022 года Минобороны сообщило потенциальным поставщикам о запланированных закупках услуг питания на 2023 год и предложило предоставить ценовые предложения. Фактически Минобороны не осуществляло мониторинг цен на продукты питания и самостоятельно не определило стоимость услуг питания. Определение ожидаемой стоимости комплектов продуктов питания осуществлялось путем механической разработки. стоимости комплекта за прошлый год умножен на индекс инфляции", — говорится в сообщении.

Кроме того, в отчете сообщается, что заключенные договоры не учитывали реальную потребность в продовольственном обеспечении ВСУ, определенную Тылом Командования Сил логистики.

Издание отмечает, что эти разоблачения касаются первого полугодия 2023 года. То есть, речи идет о фиксации результатов закупок Минобороны под руководством Алексея Резникова.

Ранее мы сообщали, что сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему заместителю министра обороны Украины и руководителю одного из департаментов МОУ. Они подозреваются в растрате более 250 млн грн средств из госбюджета, выделенных на закупку бронежилетов.

Напомним, что Кабинет министров Украины назначил трех заместителей Министра обороны Украины Рустема Умерова. Случилось это сегодня, 5 октября.