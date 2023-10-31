В Рахунковій палаті підтвердили дані про розкрадання на харчах в Міноборони Резнікова

Військовослужбовці в їдальні. Фото: АрміяІнформ

Наприкінці 2022 року Міністерство оборони уклало десять угод на харчування для військовослужбовців у 2023 році на 42,05 млрд грн. Рахункова палата України затвердила результати Аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, передбачених Міністерству оборони для придбання речового майна та забезпечення харчування військовослужбовців Збройних Сил України.

Відповідний текст звіту є у розпорядженні "Наших грошей".

Читайте також:

Порівняння вартості продуктів для ЗСУ. Фото: Рахункова палата

В Міноборони завищували ціни на продукти

Як зазначається, у текст доповіді повністю підтверджуються дані журналістського розслідування щодо завищення цін на продукти харчування, оприлюдненого у "Дзеркалі тижня" в січні цього року.

Звіт Рахункової палати був проведений за зверненням Антикорупційного комітету Верховної Ради, який очолює Анастасія Радіна. Він стосується першого півріччя 2023 року, тобто у ньому не охоплено те, що було після червня.

Добова вартість харчування для військових. Фото: Рахункова палата

"Наприкінці листопада 2022 року Міноборони повідомило потенційних постачальників про заплановані закупівлі послуг харчування на 2023 рік та запропонував надати цінові пропозиції. Фактично Міноборони не здійснювало моніторинг цін на продукти харчування та самостійно не визначило вартість послуг харчування. Визначення очікуваної вартості комплектів продуктів харчування здійснювалось шляхом механічного множення вартості комплекту за минулий рік помножений на індекс інфляції", — йдеться у повідомленні.

Крім того, у звіті повідомляється, що укладені договори не враховували реальну потребу у продовольчому забезпеченні ЗСУ визначену Тилом Командування Сил логістики.

Видання наголошує, що ці викриття стосуються першого півріччя 2023 року. Тобто йдеться про фіксацію результатів закупівель Міноборони під керівництвом Олексія Резнікова.

Раніше ми повідомляли, що співробітники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому заступнику міністра оборони України та керівнику одного з департаментів МОУ. Вони підозрюються у розтраті понад 250 млн грн коштів з держбюджету, які було виділено на закупівлю бронежилетів.

Нагадуємо, що Кабінет міністрів України призначив трьох заступників Міністра оборони України Рустема Умєрова. Сталося це сьогодні, 5 жовтня.