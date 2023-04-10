В рф украинских детей наказывают за отказ петь гимн россии, — Герасимчук

Советница-уполномоченная Президента по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук. Фото: mediacenter.org.ua

Дети, похищенные рф, получают психологические и физические травмы. Над ними издеваются, избивают. Есть случаи избиения за отказ слушать российский гимн.

Об этом рассказала советник-уполномоченная Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук в эфире телемарафона.

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По ее словам, дети рассказывают о страшных условиях содержания. Они говорят, что их избивали и унижали только за то, что они не хотели петь русский гимн, отказывались исполнять русские традиции и ставили на первый план свою украинскую национальность.

"Кого-то даже били... за то, что они вспоминали постоянно, что они украинцы, за то, что они отказывались петь русский гимн, что они отказывались вставать во время русского гимна, что они отказывались петь каждое утро "россия, вперед" и т.д." , — сказала Дарья Герасимчук.

Напомним, сеть спасения "Save Ukraine" вернула уже 64 ребенка, депортированных россией из Харьковщины и Херсонщины.

По дороге домой сейчас находится 31 украинский ребенок, из которых 24 — находились в оздоровительных лагерях Евпатории, 7 — в Воронеже, Ростове и в Белгородской области.