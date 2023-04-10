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В рф українських дітей карають за відмову співати гімн росії, — Герасимчук

10 квітня 2023 04:36
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Радниця-уповноважена Президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук. Фото: mediacenter.org.ua
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Діти, яких викрадає рф, отримують психологічні та фізичні травми. Над ними знущаються, б'ють. Так, є випадки побиття за відмову слухати російський гімн.

Про це розповіла радник-уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук в ефірі телемарафону

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За її словами, діти, які повертаються з росії, розповідають про страшні умови тримання. Вони кажуть, що їх били та принижували  тільки за те, що вони не хотіли співати російський гімн, відмовлялися виконувати російські традиції та ставили на перший план свою українську національність.

"Когось навіть били... за те, що вони згадували постійно, що вони українці, за те, що вони відмовлялися співати російський гімн, що вони відмовлялися вставати під час російського гімну, що вони відмовлялися співати щоранку "росія, вперед" тощо", — сказала Дар’я Герасимчук.

Нагадаємо, мережа порятунку "Save Ukraine" повернула вже 64 дитини, які були депортовані росією з Харківщини та Херсонщини.

На шляху додому зараз перебуває 31 українська дитина, з яких 24 — перебували в оздоровчих таборах Євпаторії, 7 — у Воронежі, Ростові та у Бєлгородській області.

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