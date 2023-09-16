Виліт бомбардувальників ТУ-95МС

В РФ взлетели восемь бомбардировщиков Ту-95МС: возможна воздушная тревога
16 сентября 2023 23:29
В РФ взлетели бомбардировщики Ту-95МС. Фото: Google
В 23.25 16 сентября враг активизировался. Сообщается о вылете пяти вражеских бомбардировщиков ТУ-95МС с аэродрома "Оленья". Пока воздушную тревогу в Украине не объявляли.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
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Вылет бомбардировщиков ТУ-95МС
Воздушные силы Украины сообщают о вылете 5 вражеских бомбардировщиков ТУ-95МС с аэродрома "Оленья".
Отмечается, что они держат курс на юг. Если не изменят курс, на пусковых локациях будут около 03:00 – 04:00.
Впоследствии взлетели еще три бомбардировщика.
Напомним, в Умани продолжается празднование Рош ха-Шана. Несмотря на воздушную тревогу и ракетную угрозу, хасиды не идут к укрытиям.