Виліт бомбардувальників ТУ-95МС

В РФ взлетели бомбардировщики Ту-95МС. Фото: Google

В 23.25 16 сентября враг активизировался. Сообщается о вылете пяти вражеских бомбардировщиков ТУ-95МС с аэродрома "Оленья". Пока воздушную тревогу в Украине не объявляли.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Вылет бомбардировщиков ТУ-95МС

Воздушные силы Украины сообщают о вылете 5 вражеских бомбардировщиков ТУ-95МС с аэродрома "Оленья".

Отмечается, что они держат курс на юг. Если не изменят курс, на пусковых локациях будут около 03:00 – 04:00.

Впоследствии взлетели еще три бомбардировщика.

Напомним, в Умани продолжается празднование Рош ха-Шана. Несмотря на воздушную тревогу и ракетную угрозу, хасиды не идут к укрытиям.