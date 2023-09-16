Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow В РФ злетіли вісім бомбардувальників Ту-95МС: можлива повітряна тривога arrow

В РФ злетіли вісім бомбардувальників Ту-95МС: можлива повітряна тривога

16 вересня 2023 23:29
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Виліт бомбардувальників ТУ-95МС
В РФ злетіли бомбардувальники Ту-95МС. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

О 23:25 16 вересня ворог активізувався. Повідомляється про виліт п'яти ворожих бомбардувальників ТУ-95МС з аеродрому "Оленья". Поки повітряну тривогу в Україні не оголошували. 

Про це повідомляють моніторингові канали.

Читайте також:

Виліт бомбардувальників ТУ-95МС

Повітряні сили України повідомляють про виліт 5-ти ворожих бомбардувальників ТУ-95МС з аеродрому "Оленья". 

Зазначається, що вони тримають курс на південь. Якщо не змінять курс, на пускових локаціях будуть близько 03:00 — 04:00.

Виліт бомбардуальників

Згодом злетіли ще три бомбардувальника.

злетіли літаки

Нагадаємо, в Умані продовжується святкування Рош га-Шана. Попри повітряну тривогу та ракетну загрозу, хасиди не йдуть до укриттів. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

None

"Наша справа": гроші на дощові каналізації виділяють, а Київ продовжує затоплювати

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз