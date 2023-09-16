В РФ злетіли вісім бомбардувальників Ту-95МС: можлива повітряна тривога
16 вересня 2023 23:29
В РФ злетіли бомбардувальники Ту-95МС. Фото: Google
О 23:25 16 вересня ворог активізувався. Повідомляється про виліт п'яти ворожих бомбардувальників ТУ-95МС з аеродрому "Оленья". Поки повітряну тривогу в Україні не оголошували.
Про це повідомляють моніторингові канали.
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Виліт бомбардувальників ТУ-95МС
Повітряні сили України повідомляють про виліт 5-ти ворожих бомбардувальників ТУ-95МС з аеродрому "Оленья".
Зазначається, що вони тримають курс на південь. Якщо не змінять курс, на пускових локаціях будуть близько 03:00 — 04:00.
Згодом злетіли ще три бомбардувальника.
Нагадаємо, в Умані продовжується святкування Рош га-Шана. Попри повітряну тривогу та ракетну загрозу, хасиди не йдуть до укриттів.