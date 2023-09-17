В РФ взлетели шесть Ту-95МС: готовимся к воздушной тревоге

В РФ взлетели шесть Ту-95МС. Фото: Google

Враг не прекращает донимать Украину. В 23:05 17 сентября стало известно о вылете шести вражеских бомбардировщиков ТУ-95МС с аэродрома "Оленья". Пока воздушную тревогу в Украине не объявляли.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Вылет бомбардировщиков ТУ-95МС

Воздушные силы Украины сообщают о вылете шести вражеских бомбардировщиков ТУ-95МС. Судя по вчерашнему сценарию, около 4 утра ожидаем ракеты на территории Украины.

23:14:

Сразу начала "краснеть" Украина. Воздушная тревога начала раздаваться в южных областях страны.

Карта воздушных тревог сейчас такова:

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину в Киеве уже более тысячи часов была воздушная тревога.