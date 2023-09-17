Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow В РФ взлетели шесть Ту-95МС: готовимся к воздушной тревоге arrow

В РФ взлетели шесть Ту-95МС: готовимся к воздушной тревоге

17 сентября 2023 23:05
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В РФ взлетели шесть Ту-95МС: готовимся к воздушной тревоге
В РФ взлетели шесть Ту-95МС. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Враг не прекращает донимать Украину. В 23:05 17 сентября стало известно о вылете шести вражеских бомбардировщиков ТУ-95МС с аэродрома "Оленья". Пока воздушную тревогу в Украине не объявляли.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Читайте также:

Вылет бомбардировщиков ТУ-95МС

Воздушные силы Украины сообщают о вылете шести вражеских бомбардировщиков ТУ-95МС. Судя по вчерашнему сценарию, около 4 утра ожидаем ракеты на территории Украины.

вылет самолетов

23:14:

Сразу начала "краснеть" Украина. Воздушная тревога начала раздаваться в южных областях страны.

Карта воздушных тревог сейчас такова:

арта тревог 17 сентября

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину в Киеве уже более тысячи часов была воздушная тревога.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

None

"Наша справа": деньги на дождевые канализации выделяют, а Киев продолжает затапливать

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

02:17 Новое ограничение для водителей: когда войдет в действие и кто под него подпадает

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз