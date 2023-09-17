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В РФ злетіли шість Ту-95МС: готуємось до повітряної тривоги

17 вересня 2023 23:05
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В РФ злетіли шість Ту-95МС: готуємось до повітряної тривоги
В РФ злетіли шість Ту-95МС. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Ворог не припиняє кошмарити Україну. О 23:05 17 вересня стало відомо про виліт шести ворожих бомбардувальників ТУ-95МС з аеродрому "Оленья". Поки повітряну тривогу в Україні не оголошували. 

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Виліт бомбардувальників ТУ-95МС

Повітряні сили України повідомляють про виліт шести ворожих бомбардувальників ТУ-95МС. Судячи з усього вчорашній сценарій, близько 4-ї ранку очікуємо ракети на території України.

виліт літаків

23:14:

Відразу почала "червоніти" Україна. Повітряна тривога почала лунати у південних областях країни. 

Карта повітряних тривог нині така:

арта тривог 17 вересня

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Києві вже понад тисячу годин була повітряна тривога. 

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