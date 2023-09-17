В РФ злетіли шість Ту-95МС: готуємось до повітряної тривоги

В РФ злетіли шість Ту-95МС. Фото: Google

Ворог не припиняє кошмарити Україну. О 23:05 17 вересня стало відомо про виліт шести ворожих бомбардувальників ТУ-95МС з аеродрому "Оленья". Поки повітряну тривогу в Україні не оголошували.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Виліт бомбардувальників ТУ-95МС

Повітряні сили України повідомляють про виліт шести ворожих бомбардувальників ТУ-95МС. Судячи з усього вчорашній сценарій, близько 4-ї ранку очікуємо ракети на території України.

23:14:

Відразу почала "червоніти" Україна. Повітряна тривога почала лунати у південних областях країни.

Карта повітряних тривог нині така:

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Києві вже понад тисячу годин була повітряна тривога.