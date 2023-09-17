В РФ злетіли шість Ту-95МС: готуємось до повітряної тривоги
Ворог не припиняє кошмарити Україну. О 23:05 17 вересня стало відомо про виліт шести ворожих бомбардувальників ТУ-95МС з аеродрому "Оленья". Поки повітряну тривогу в Україні не оголошували.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Виліт бомбардувальників ТУ-95МС
Повітряні сили України повідомляють про виліт шести ворожих бомбардувальників ТУ-95МС. Судячи з усього вчорашній сценарій, близько 4-ї ранку очікуємо ракети на території України.
23:14:
Відразу почала "червоніти" Україна. Повітряна тривога почала лунати у південних областях країни.
Карта повітряних тривог нині така:
Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Києві вже понад тисячу годин була повітряна тривога.