В Украине 700 абитуриентов получат гранты на учебу: что нужно знать

Абитуриент готовится к экзамену. Фото: google

В Украине 700 абитуриентов получат финансовую помощь, которая покроет их учебные расходы и часть расходов на жильё. Поддержка в форме грантов доступна для детей военных и тех, кто является внутренне перемещенным лицом.

Об этом сообщает Military Media Center.

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Возможные категории получателей:

дети представителей вооруженных сил могут претендовать на грант;

лица, перемещенные внутри страны, также имеют возможность получить поддержку для обучения;

лауреаты разнообразных научных и спортивных соревнований имеют шанс на финансовое поощрение;

те, кто покинул Украину после 24 февраля 2022 года и хотят вернуться для учебы, могут рассчитывать на помощь.

Чтобы стать участником программы, следует выполнить такие действия:

соберите все необходимые документы в соответствии со списком на веб-ресурсе;

завершите анкетирование на веб-странице Киевской школы экономики.;

приложите электронные копии требуемых документов;

Отправьте письмо с вашими мотивами в комиссию по грантам (инструкции придут на вашу электронную почту);

примите участие в интервью с комиссией и дождитесь их ответа;

оформите заявку в вашем личном кабинете с результатами экзаменов для бакалавриата или магистратуры;

загрузите все необходимые документы на платформу Киевской школы экономики.

Напомним, что Министерство образования и науки представило инструкции для абитуриентов о подаче документов в университеты через интернет. В частности, нужно пройти несколько этапов.