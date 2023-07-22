В Украине 700 абитуриентов получат гранты на учебу: что нужно знать
22 июля 2023 17:07
Абитуриент готовится к экзамену. Фото: google
В Украине 700 абитуриентов получат финансовую помощь, которая покроет их учебные расходы и часть расходов на жильё. Поддержка в форме грантов доступна для детей военных и тех, кто является внутренне перемещенным лицом.
Об этом сообщает Military Media Center.
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Возможные категории получателей:
- дети представителей вооруженных сил могут претендовать на грант;
- лица, перемещенные внутри страны, также имеют возможность получить поддержку для обучения;
- лауреаты разнообразных научных и спортивных соревнований имеют шанс на финансовое поощрение;
- те, кто покинул Украину после 24 февраля 2022 года и хотят вернуться для учебы, могут рассчитывать на помощь.
Чтобы стать участником программы, следует выполнить такие действия:
- соберите все необходимые документы в соответствии со списком на веб-ресурсе;
- завершите анкетирование на веб-странице Киевской школы экономики.;
- приложите электронные копии требуемых документов;
- Отправьте письмо с вашими мотивами в комиссию по грантам (инструкции придут на вашу электронную почту);
- примите участие в интервью с комиссией и дождитесь их ответа;
- оформите заявку в вашем личном кабинете с результатами экзаменов для бакалавриата или магистратуры;
- загрузите все необходимые документы на платформу Киевской школы экономики.
Напомним, что Министерство образования и науки представило инструкции для абитуриентов о подаче документов в университеты через интернет. В частности, нужно пройти несколько этапов.