В Україні 700 абітурієнтів отримають гранти на навчання: що потрібно знати
22 липня 2023 17:07
Абітурієнт готується до іспиту. Фото: google
В Україні 700 абітурієнтів отримають фінансову допомогу, яка покриє їхні навчальні витрати та частину видатків на житло. Підтримка у формі грантів доступна для дітей військових та тих, хто є внутрішньо переміщеною особою.
Про це повідомляє Military Media Center.
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Можливі категорії одержувачів:
- діти представників збройних сил можуть на грант;
- особи, які переміщені всередині країни, також мають можливість отримати підтримку для навчання;
- лауреати різноманітних наукових та спортивних змагань мають шанс на фінансове заохочення;
- ті, хто залишив Україну після 24 лютого 2022 року та хочуть повернутися для навчання, можуть розраховувати на допомогу.
Щоб стати учасником програми, слід виконати такі дії:
- зберіть усі необхідні документи відповідно до списку на вебресурсі;
- завершіть анкетування на вебсторінці Київської школи економіки;
- додайте електронні копії необхідних документів;
- Надішліть листа з вашими мотивами до комісії з грантів (інструкції прийдуть на вашу електронну пошту);
- візьміть участь в інтерв'ю з комісією та дочекайтеся їхньої відповіді;
- оформіть заявку у вашому особистому кабінеті з результатами іспитів для бакалаврату або магістратури;
- завантажте всі документи на платформу Київської школи економіки.
Нагадаємо, що Міністерство освіти й науки надало інструкції для абітурієнтів про подання документів до університетів через інтернет. Зокрема потрібно пройти кілька етапів.