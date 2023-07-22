В Україні 700 абітурієнтів отримають гранти на навчання: що потрібно знати

Абітурієнт готується до іспиту. Фото: google

В Україні 700 абітурієнтів отримають фінансову допомогу, яка покриє їхні навчальні витрати та частину видатків на житло. Підтримка у формі грантів доступна для дітей військових та тих, хто є внутрішньо переміщеною особою.

Про це повідомляє Military Media Center.

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Можливі категорії одержувачів:

діти представників збройних сил можуть на грант;

особи, які переміщені всередині країни, також мають можливість отримати підтримку для навчання;

лауреати різноманітних наукових та спортивних змагань мають шанс на фінансове заохочення;

ті, хто залишив Україну після 24 лютого 2022 року та хочуть повернутися для навчання, можуть розраховувати на допомогу.

Щоб стати учасником програми, слід виконати такі дії:

зберіть усі необхідні документи відповідно до списку на вебресурсі;

завершіть анкетування на вебсторінці Київської школи економіки;

додайте електронні копії необхідних документів;

Надішліть листа з вашими мотивами до комісії з грантів (інструкції прийдуть на вашу електронну пошту);

візьміть участь в інтерв'ю з комісією та дочекайтеся їхньої відповіді;

оформіть заявку у вашому особистому кабінеті з результатами іспитів для бакалаврату або магістратури;

завантажте всі документи на платформу Київської школи економіки.

Нагадаємо, що Міністерство освіти й науки надало інструкції для абітурієнтів про подання документів до університетів через інтернет. Зокрема потрібно пройти кілька етапів.