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В Україні 700 абітурієнтів отримають гранти на навчання: що потрібно знати

22 липня 2023 17:07
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
В Україні 700 абітурієнтів отримають гранти на навчання: що потрібно знати
Абітурієнт готується до іспиту. Фото: google
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

В Україні 700 абітурієнтів отримають фінансову допомогу, яка покриє їхні навчальні витрати та частину видатків на житло. Підтримка у формі грантів доступна для дітей військових та тих, хто є внутрішньо переміщеною особою.

Про це повідомляє Military Media Center.

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Можливі категорії одержувачів:

  • діти представників збройних сил можуть на грант;
  • особи, які переміщені всередині країни, також мають можливість отримати підтримку для навчання;
  • лауреати різноманітних наукових та спортивних змагань мають шанс на фінансове заохочення;
  • ті, хто залишив Україну після 24 лютого 2022 року та хочуть повернутися для навчання, можуть розраховувати на допомогу.

Щоб стати учасником програми, слід виконати такі дії:

  • зберіть усі необхідні документи відповідно до списку на вебресурсі;
  • завершіть анкетування на вебсторінці Київської школи економіки;
  • додайте електронні копії необхідних документів;
  • Надішліть листа з вашими мотивами до комісії з грантів (інструкції прийдуть на вашу електронну пошту);
  • візьміть участь в інтерв'ю з комісією та дочекайтеся їхньої відповіді;
  • оформіть заявку у вашому особистому кабінеті з результатами іспитів для бакалаврату або магістратури;
  • завантажте всі документи на платформу Київської школи економіки.

Нагадаємо, що Міністерство освіти й науки надало інструкції для абітурієнтів про подання документів до університетів через інтернет. Зокрема потрібно пройти кілька етапів.

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