В Украине частично разрешили гулять в лесах: где именно
Из-за войны в Украине большинство лесов остаются заминированными. Саперы понемногу разминируют территорию. Теперь свободно посещать леса можно в Ивано-Франковской и Черновицкой областях, а в семи регионах доступ остается ограниченным.
Об этом сообщает общественная организация "Лесные инициативы и общество".
Запрет на посещение лесов
По решению областных военных администраций сейчас нельзя посещать леса в 14 регионах. В частности в:
- Винницкой;
- Волынский;
- Днепропетровской;
- Донецкий;
- Запорожский;
- Киевской;
- Кировоградской;
- Николаевской;
- Одесской;
- Полтавской;
- Сумской;
- Харьковской;
- Черкасской;
- Черниговской.
В ГСЧС напоминают, что риск подорваться на минах в лесу на деоккупированных территориях будет сохраняться не менее года.
Также отмечается, что в четырех областях можно посещать леса, но нужно соблюдать определенные правила:
Ровенская область: 125 специально обустроенных лесоводами мест;
Волынская область: разрешено собирать грибы и ягоды в Луцком и Владимирском районах, кроме мест с предупреждающими знаками на заминированных территориях.
Категорически запрещено съезжать с лесных дорог на обочину, разбирать или пересекать искусственно сделанные деревянные завалы в лесах;
Львовская область: можно ходить в лес, но запрещено въезжать на транспорте.
Исключения являются лишь случаи, когда лесным массивом пролегает транзитный путь или веломаршрут.
Разжигать костер можно только в отведенных для этого местах.
Запрещены экскурсии, походы, сплавы по маршрутам возле критической инфраструктуры, военных и стратегических объектов;
Хмельницкая область: запрещено разводить костры, въезжать в леса на всех видах транспортных средств, кроме велосипедов.
Напомним, почти одна треть территории Украины оказалась засеяна неразорвавшимися боевыми средствами. При этом ООН работает с Украиной по устранению этой угрозы. Заместитель председателя ООН Розмари Дикарло отметила серьезность этой проблемы, указав на потенциальные риски для гражданского населения.