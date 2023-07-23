В Украине частично разрешили гулять в лесах: где именно

Боец ВСУ разминирует лес. Фото: Десантно-штурмовые войска ВСУ

Из-за войны в Украине большинство лесов остаются заминированными. Саперы понемногу разминируют территорию. Теперь свободно посещать леса можно в Ивано-Франковской и Черновицкой областях, а в семи регионах доступ остается ограниченным.

Об этом сообщает общественная организация "Лесные инициативы и общество".

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Запрет на посещение лесов

По решению областных военных администраций сейчас нельзя посещать леса в 14 регионах. В частности в:

Винницкой;

Волынский;

Днепропетровской;

Донецкий;

Запорожский;

Киевской;

Кировоградской;

Николаевской;

Одесской;

Полтавской;

Сумской;

Харьковской;

Черкасской;

Черниговской.

Посещение лесов в 2023 году. Фото: скриншот

В ГСЧС напоминают, что риск подорваться на минах в лесу на деоккупированных территориях будет сохраняться не менее года.

Доступ к лесам запрещен. Фото: скриншот

Также отмечается, что в четырех областях можно посещать леса, но нужно соблюдать определенные правила:

Ровенская область: 125 специально обустроенных лесоводами мест;

Волынская область: разрешено собирать грибы и ягоды в Луцком и Владимирском районах, кроме мест с предупреждающими знаками на заминированных территориях.

Категорически запрещено съезжать с лесных дорог на обочину, разбирать или пересекать искусственно сделанные деревянные завалы в лесах;

Львовская область: можно ходить в лес, но запрещено въезжать на транспорте.

Исключения являются лишь случаи, когда лесным массивом пролегает транзитный путь или веломаршрут.

Разжигать костер можно только в отведенных для этого местах.

Запрещены экскурсии, походы, сплавы по маршрутам возле критической инфраструктуры, военных и стратегических объектов;

Хмельницкая область: запрещено разводить костры, въезжать в леса на всех видах транспортных средств, кроме велосипедов.

Напомним, почти одна треть территории Украины оказалась засеяна неразорвавшимися боевыми средствами. При этом ООН работает с Украиной по устранению этой угрозы. Заместитель председателя ООН Розмари Дикарло отметила серьезность этой проблемы, указав на потенциальные риски для гражданского населения.