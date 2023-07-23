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В Україні частково дозволили гуляти в лісах: де саме

23 липня 2023 01:25
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Україні частково дозволили гуляти в лісах: де саме
Боєць ЗСУ розміновує ліс. Фото: Десантно-штурмові війська ЗСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Через війну в Україні більшість лісів залишаються замінованими. Сапери потроху розміновують територію. Тепер вільно відвідувати ліси можна в Івано-Франківській та Чернівецькій областях, а у семи регіонах доступ залишається обмеженим.

Про це повідомляє громадська організація "Лісові ініціативи і суспільство".

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Заборона на відвідування лісів

За рішенням обласних військових адміністрацій нині не можна відвідувати ліси у 14 регіонах. Зокрема у:

  • Вінницькій;
  • Волинській;
  • Дніпропетровській;
  • Донецькій;
  • Запорізькій;
  • Київській;
  • Кіровоградській;
  • Миколаївській;
  • Одеській;
  • Полтавській;
  • Сумській;
  • Харківській;
  • Черкаській;
  • Чернігівській.
Відвідування лісів у 2023 році. Фото: скриншот

У ДСНС нагадують, що ризик підірватися на мінах у лісі на деокупованих територіях зберігатиметься щонайменше рік. 

Доступ до лісів заборонений. Фото: скриншот

Також зазначається, що у чотирьох областях можна відвідувати ліси, але потрібно дотримуватись певних правил:

Рівненська область: 125 спеціально облаштованих лісівниками місць;

Волинська область: дозволено збирати гриби та ягоди у Луцькому та Володимирському районах, крім місць із попереджувальними знаками на замінованих територіях. Категорично заборонено з’їжджати з лісових доріг на обочину, розбирати або перетинати штучно зроблені завали деревини у лісах;

Львівська область: можна ходити в ліс, але заборонено в’їжджати в нього на транспорті. Винятками є лише випадки, коли лісовим масивом пролягає транзитний шлях або веломаршрут. Розпалювати багаття можна тільки у відведених для цього місцях. Заборонені екскурсії, походи, сплави маршрутами біля критичної інфраструктури, військових і стратегічних об'єктів;

Хмельницька область: заборонено розводити багаття, в’їжджати до лісів на усіх видах транспортних засобів, окрім велосипедів.

Нагадаємо, майже одна третина території України виявилася засіяна бойовими засобами, що не розірвалися. При цьому ООН працює з Україною щодо усунення цієї загрози. Заступниця голови ООН Розмарі Дікарло наголосила на серйозності цієї проблеми, вказавши на потенційні ризики для цивільного населення.

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