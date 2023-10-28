В Украине из-за непогоды поезда задерживаются по несколько часов
В Украине продолжается непогода: сильные дожди и шквальные ветры в нескольких областях. Из-за осложненных погодных условий 28 октября задерживаются поезда на несколько часов.
Сообщила Укрзализныця.
Задержка поездов из-за непогоды
В Укрзализныце сообщили о задержке их поездов на несколько часов.
В частности, согласно данным Укрзализныци, больше всего задерживается поезд "Ивано-Франковск — Черкасы" — на 4 часа 36 минут.
Также более 4 часов задержки поезда "Черновцы — Киев", "Ужгород — Киев", "Рахов — Киев".
В настоящее время существует ряд существенных задержек поездов.
Кроме того, в Киеве шквальный ветер повредил покрытие пригородного вокзала, с ночи работники занимаются ликвидацией последствий непогоды.
Напомним, сегодня, 28 октября, Киев накрыла непогода. Мощный ветер валит рекламные щиты и вырывает деревья с корнями.
Синоптики предупредили жителей Киевской области об опасных метеорологических явлениях. В Укргидрометцентре сообщили, что в ближайшие часы с содержанием до конца дня 28 октября порывы ветра 25 м/c. Объявлен второй уровень опасности.
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