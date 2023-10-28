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В Украине из-за непогоды поезда задерживаются по несколько часов

28 октября 2023 13:35
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Украине из-за непогоды поезда задерживаются по несколько часов
Задержание поездов Укрзализныци. Фото: УНИАН
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Украине продолжается непогода: сильные дожди и шквальные ветры в нескольких областях. Из-за осложненных погодных условий 28 октября задерживаются поезда на несколько часов.

Сообщила Укрзализныця.

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Задержка поездов из-за непогоды

В Укрзализныце сообщили о задержке их поездов на несколько часов.

В частности, согласно данным Укрзализныци, больше всего задерживается поезд "Ивано-Франковск — Черкасы" — на 4 часа 36 минут.

Также более 4 часов задержки поезда "Черновцы — Киев", "Ужгород — Киев", "Рахов — Киев".

В настоящее время существует ряд существенных задержек поездов.

Задержка поездов
Задержка поездов. Фото: скриншот задержек Укрзализныця
Задержка поездов
Задержка поездов. Фото: скриншот задержек Укрзализныця

Кроме того, в Киеве шквальный ветер повредил покрытие пригородного вокзала, с ночи работники занимаются ликвидацией последствий непогоды.

Напомним, сегодня, 28 октября, Киев накрыла непогода. Мощный ветер валит рекламные щиты и вырывает деревья с корнями.

Синоптики предупредили жителей Киевской области об опасных метеорологических явлениях. В Укргидрометцентре сообщили, что в ближайшие часы с содержанием до конца дня 28 октября порывы ветра 25 м/c. Объявлен второй уровень опасности.

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