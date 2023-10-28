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В Україні через негоду потяги затримуються по декілька годин

28 жовтня 2023 13:35
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
В Україні через негоду потяги затримуються по декілька годин
Затримання потягів Укрзалізниці. Фото: УНІАН
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

В Україні вирує негода: сильні дощі та шквальні вітри у декількох областях. Через ускладнені погодні умови 28 жовтня затримуються поїзди на кілька годин.

Повідомила Укрзалізниця.

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Затримка потягів через негоду

В Укрзалізниці повідомили, про затримку їхніх потягів на декілька годин. 

Зокрема, згідно з даними Укрзалізниці, найбільше затримується потяг "Івано-Франківськ — Черкаси" — на 4 години 36 хвилин.

Також понад 4 години мають затримки потяги "Чернівці — Київ", "Ужгород — Київ", "Рахів — Київ".

Наразі є низка суттєвих затримок потягів.

Затримка потягів
Затримка потягів. Фото: скріншот затримок Укрзалізниця
Затримка потягів
Затримка потягів. Фото: скріншот затримок Укрзалізниця

У Києві шквальний вітер пошкодив накриття приміського вокзалу, з ночі працівники займаються ліквідацією наслідків негоди.

Нагадаємо, Сьогодні, 28 жовтня, Київ накрила негода. Потужний вітер валить рекламні щити та вириває дерева з корінням. 

Синоптики попередили мешканців Київської області про небезпечні метеорологічні явища. В Укргідрометцентрі повідомили, що у найближчу годину з утриманням до кінця дня 28 жовтня пориви вітру 25 м/c. Оголошено другий рівень небезпеки.

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