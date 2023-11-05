В Украине из-за непогоды обесточены 282 населенных пункта, — ГСЧС

Рабочий ремонтирует энергообъект в Украине. Фото иллюстративный. Фото: glavcom.ua

В Украине в результате усложнения погодных условий обесточены 282 населенных пункта. Для возобновления электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Об этом сообщили в ГСЧС.

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"На территории страны в результате усложнения погодных условий (порывы ветра) по информации Укрэнерго обесточено 282 населенных пункта в 8 областях (Киевская — 77, Черниговская — 77, Одесская — 51, Сумская — 27, Полтавская — 21, Хмельницкая — 13, Днепропетровская — 10) и Житомирская - 6)", — говорится в сообщении.

Также в ГСЧС сообщили, что к возобновлению электроэнергии привлечены бригады облэнерго.

Ранее мы сообщали, что в результате плохих погодных условий в Украине более двух тысяч потребителей остались без электроэнергии. Речь идет о жителях Хмельницкой и Кировоградской областей.

Напоминаем, что 2 ноября часть одесситов останется без электроснабжения из-за ремонтных работ на сетях. Энергетики отмечают, что вернуть свет в дома горожан планируют к 19:00.