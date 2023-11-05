В Україні через непогоду знеструмлено 282 населені пункти, — ДСНС

Робочий ремонтує енергооб'єкт в Україні. Фото ілюстративнt. Фото: glavcom.ua

В Україні внаслідок ускладнення погодних умов знеструмлено 282 населені пункти. Для відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Про це повідомили у ДСНС.

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"На території країни внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру) за інформацією Укренерго знеструмлено 282 населені пункти у 8 областях (Київська — 77, Чернігівська — 77, Одеська — 51, Сумська — 27, Полтавська — 21, Хмельницька — 13, Дніпропетровська — 10 та Житомирська — 6)", — говориться у повідомленні.

Також в ДСНС повідомили, що до відновлення електроенергії залучено бригади обленерго.

Раніше ми повідомляли, що внаслідок поганих погодних умов в Україні понад дві тисячі споживачів залишилися без електроенергії. Йдеться про жителів Хмельницької та Кіровоградської областей.

Нагадуємо, що 2 листопада, частина одеситів залишиться без електропостачання через ремонтні роботи на мережах. Енергетики зазначають, що повернути світло в оселі містян планують до 19:00.