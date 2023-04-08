В Украине действуют новые правила проверки водителей на алкоголь

Проверка водителя на состояние алкогольного опьянения. Фото: google.com

Представитель Кабинета министров в Верховной Раде, Тарас Мельничук, объявил о пересмотре процесса проверки водителей на наличие алкогольного, наркотического или иного опьянения.

Об этом пишет Avtosota.

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В соответствии с новым подходом правоохранительные органы также будут проверять наличие употребления наркотических или других одурманивающих средств, а также любого лекарства, которое может оказывать влияние на концентрацию внимания и быстроту реакции.

Осмотр на месте остановки транспортного средства должен осуществляться с применением видеозаписывающих технических средств, а если это невозможно, то в присутствии двух свидетелей. Помимо этого, материалы видеофиксации должны быть включены в протокол об административном правонарушении.

Согласно законодательству, допустимый уровень алкоголя для водителей не должен превышать 0,2 промилле. При его превышении водителю грозит штраф, а в тяжелых случаях — лишение прав и даже тюремное заключение.

Напомним, что 7 апреля Кабинет министров Украины повысил стоимость акцизных марок на алкогольную продукцию и табачные изделия. Правительство прибегло к такому шагу впервые с 2014 года.