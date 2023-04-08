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В Україні діють нові правила перевірки водіїв на алкоголь

8 квітня 2023 13:00
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Перевірка водія станом алкогольного сп'яніння. Фото: google.com
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук оголосив про перегляд процесу перевірки водіїв на наявність алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння.

Про це пише Avtosota 

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Відповідно до нового підходу правоохоронні органи також перевірятимуть наявність вживання наркотичних або інших запаморочливих засобів, а також будь-яких ліків, які можуть впливати на концентрацію уваги та швидкість реакції.

Огляд на місці зупинки транспортного засобу має здійснюватися із застосуванням відеозаписуючих технічних засобів, а якщо це неможливо, то у присутності двох свідків. Крім цього, матеріали відеофіксації мають бути включені до протоколу про адміністративне правопорушення.

Згідно із законодавством, допустимий рівень алкоголю для водіїв не повинен перевищувати 0,2 проміле. За його перевищення водієві загрожує штраф, а у важких випадках — позбавлення прав і навіть ув'язнення.

Нагадаємо, що 7 квітня Кабінет міністрів України підвищив вартість акцизних марок на алкогольну продукцію та тютюнові вироби. Уряд вдався до такого кроку вперше з 2014 року.

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