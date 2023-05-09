В Украине разрешили водителям не пускать в маршрутки людей с музыкой

Девушка заходит в трамвай. Фото: freepik

Во вторник, 9 мая, Кабинет Министров на заседании внес изменения в "Правила предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта". Отныне водители автобусов имеют право не допускать в салон пассажиров, производящих шум с помощью технических устройств.

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

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Кроме того, водителям запрещено включать в автобусах музыку или фильмы. Это разрешено, если в салоне есть наушники или на нерегулярных рейсах с согласия пассажиров.

Нововведения будут касаться также такси. Музыку водители могут включать только в том случае, если пассажир не возражает.

Постановление принято во исполнение закона о поддержке национального музыкального продукта и ограничении публичного использования музыки государства-агрессора, который Верховная Рада Украины поддержала летом прошлого года.

Напомним, 21 апреля Президент Украины Владимир Зеленский подписал новый закон, запрещающий географические названия, связанные с РФ. Данный закон вступит в силу через три месяца.