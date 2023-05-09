В Україні дозволили водіям не пускати в маршрутки людей з музикою

Дівчина заходить в трамвай. Фото: freepik

У вівторок, 9 травня, Кабінет Міністрів на засіданні вніс зміни до "Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту". Віднині водії автобусів мають право не допускати до салону пасажирів, які створюють шум за допомогою технічних пристроїв.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Читайте також:

Кабмін обмежив використання музики у громадському транспорті

Окрім того, водіям заборонено вмикати в автобусах музику або фільми. Це дозволено, якщо в салоні є навушники або ж на нерегулярних рейсах за згодою пасажирів.

Нововведення стосуватимуться також таксі. Музику водії можуть вмикати тільки, якщо пасажир не заперечує.

Постанову прийнято на виконання закону щодо підтримки національного музичного продукту та обмеження публічного використання музики держави-агресора, який Верховна Рада України підтримала влітку минулого року.

Нагадаємо, 21 квітня Президент України Володимир Зеленський підписав новий закон, який забороняє географічні назви, повʼязані з РФ. Даний закон набере чинності через три місяці.