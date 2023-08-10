В Украине хотят штрафовать за российскую музыку — как это будет работать

Диджейски пульт. Фото: УНИАН

На сайте Верховной Рады появился законопроект о наложении штрафов за использование российской музыки в публичных местах. Как это будет работать и будет ли касаться русскоязычных песен украинских исполнителей?

Об этом Новини.LIVE спросили у одного из авторов законопроекта депутата Владимира Вятровича.

Читайте также:

Штрафы за русскую музыку

В прошлом году был принят закон, предусматривающий запрет на использование российских аудио- и видеопродуктов на радио и телевидении. Этот законопроект может стать следующим шагом дерусификации.

"Это продолжение абсолютно, я считаю, правильной политики, направленной на отделение и изоляцию от информационного и культурного влияния РФ", — считает Владимир Вятрович.

В данном законопроекте предусмотрен запрет российского аудио- и видеоконтента в сфере торговли, заведениях общественного питания и в сфере услуг.

Законопроект о штрафах за российский контент. Фото: скриншот

"Мы, к сожалению, являемся свидетелями часто навязывания русскоязычного культурного контента, в частности в торговых заведениях, кафе и так далее. То есть когда есть замечания клиентов о недопустимости использования такого продукта, нет никакой реакции", — сетует автор законопроекта.

Введение закона сможет дать украинцам инструмент для борьбы с работниками и владельцами общественных мест, которые не реагируют на замечания по поводу российской музыки.

За первое нарушение предусмотрен штраф от 5100 до 8500 гривен. За каждый повторный нарушитель будет платить от 17000 до 25500 гривен.

"Я думаю, что это будет достаточным инструментом, чтобы дать понять, что такого рода поведение неприемлемо", — считает Владимир Вятрович.

На русскоязычные песни украинских исполнителей, однако, этот законопроект не распространяется. Речь идет именно о контенте, который происходит из России.

Но авторы уверены, что сознательные украинские артисты и без подобных законов не будут продвигать русскоязычные песни.

"Что касается русскоязычного украинского контента, то мы видим, что здесь — по крайней мере, пока — действует скорее сам рынок. Спрос на такого рода музыкальную продукцию падает, и соответственно ее количество существенно уменьшается", — объясняет депутат.

Пока это только законопроект, он еще не был на рассмотрении ни в сессионном зале, ни в комиссии.

Напомним, в прошлом месяце Киевский городской совет запретил публичное использование российского продукта в общественных местах столицы.