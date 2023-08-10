В Україні хочуть штрафувати за російську музику — як це працюватиме

Діджейський пульт. Фото: УНІАН

На сайті Верховної Ради зʼявився законопроєкт про накладення штрафів за використання російської музики в публічних місцях. Як це працюватиме і чи стосуватиметься російськомовних пісень українських виконавців?

Про це Новини.LIVE запитали в одного з авторів законопроєкту депутата Володимира Вʼятровича.

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Штрафи за російську музику

Минулого року було ухвалено закон, який передбачає заборону використання російських аудіо- та відеопродуктів на радіо та телебаченні. Цей законопроєкт може стати наступним кроком дерусифікації.

"Це продовження абсолютно, я вважаю, правильної політики, спрямованої на відділення та ізоляцію від інформаційного і культурного впливу РФ", — вважає Володимир Вʼятрович.

У цьому законопроєкті передбачено заборону російського аудіо- та відеоконтенту у сфері торгівлі, закладах громадського харчування та у сфері послуг.

Законопроєкт про штрафи за російський контент. Фото: скриншот

"Ми, на жаль, є свідками часто навʼязування російськомовного культурного контенту, зокрема в закладах торгівлі, кафе тощо. Тобто коли є зауваження клієнтів про неприпустимість використання такого продукту, немає жодної реакції", — нарікає автор законопроєкту.

Запровадження закону зможе дати українцям інструмент для боротьби з працівниками та власниками громадських місць, які не реагують на зауваження щодо російської музики.

За перше порушення передбачено штраф від 5100 до 8500 гривень. За кожне повторне порушник сплачуватиме від 17000 до 25500 гривень.

"Я думаю, що це буде достатнім інструментом, щоб дати зрозуміти, що такого роду поведінка є неприйнятною", — вважає Володимир Вʼятрович.

На російськомовні пісні українських виконавців, однак, цей законопроєкт не розповсюджується. Йдеться саме про контент, який походить з Росії.

Та автори переконані, що свідомі українські артисти і без подібних законів не просуватимуть російськомовні пісні.

"Що стосується російськомовного українського контенту, то ми бачимо, що тут — принаймні поки що — діє радше сам ринок. Попит на такого роду музичну продукцію падає, і відповідно її кількість суттєво зменшується", — пояснює депутат.

Наразі це лише законопроект, він ще не був на розгляді ні в сесійній залі, ні в комісії.

Нагадаємо, минулого місяця Київська міська рада заборонила публічне використання російського продукту в громадських місцях столиці.