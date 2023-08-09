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В Украине хотят ввести штрафы за прослушивание российской музыки: сколько придется платить

9 августа 2023 16:25
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Украине хотят ввести штрафы за прослушивание российской музыки: сколько придется платить
Люди на концерте слушают музыку. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Украине рассматривается идея введения штрафов за прослушивание российской музыки в публичных местах. Это предложение является частью инициативы по сокращению влияния российской культурной продукции и одновременной поддержке отечественного музыкального контента.

Об этом говорится в проекте закона №9547.

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На законодательном уровне 19 июня 2022 года было утверждено изменение, направленное на поощрение национальных музыкальных произведений и ограничение доступа к музыке из государства, которое считается агрессором.

Основная цель этой инициативы — борьба с потенциальным сепаратистским влиянием, которое может проникать через культурные каналы.

В документе указывается, что многие из этих культурных произведений могут использоваться в качестве инструментов информационного воздействия, цель которого — ослабить украинское государство. По этой причине рассматривается необходимость ввода ограничений на такие произведения в Украине.

Какие штрафы могут наложить

Согласно предложению, публичное воспроизведение или демонстрация запрещенных музыкальных произведений в коммерческих и общественных заведениях может привести к штрафу:

  • в размере от 5 100 до 8 500 гривен за первое нарушение;
  • в пределах от 17 000 до 25 500 гривен в случае повторного нарушения.

Напомним, что Галицкий районный суд Львова оштрафовал Лукьяна Зайцева, который вместе с друзьями слушал песни российского исполнителя Григория Лепса в центре города. Ему придется заплатить 51 грн.

 

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