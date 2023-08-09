В Україні хочуть запровадити штрафи за прослуховування російської музики: скільки доведеться платити
В Україні розглядається ідея запровадження штрафів за прослуховування російської музики у публічних місцях. Ця пропозиція є частиною ініціативи щодо скорочення впливу російської культурної продукції та одночасної підтримки вітчизняного музичного контенту.
Про це йдеться у проєкті закону №9547.
Закон про заборону прослуховування української музики
На законодавчому рівні 19 червня 2022 року було затверджено зміну, спрямовану на заохочення національних музичних творів та обмеження доступу до музики з держави, яка вважається агресором.
Основною метою цієї ініціативи є боротьба з потенційним сепаратистським впливом, який може проникати через культурні канали.
У документі зазначається, що багато хто з цих культурних творів може використовуватися як інструмент інформаційного впливу, мета якого — послабити українську державу. З цієї причини розглядається необхідність запровадження обмежень на такі твори в Україні.
Які штрафи можуть накласти
Відповідно до пропозиції, публічне відтворення чи демонстрація заборонених музичних творів у комерційних та громадських закладах може призвести до штрафу:
- у розмірі від 5100 до 8500 гривень за перше порушення;
- у межах від 17 000 до 25 500 гривень у разі повторного порушення.
Нагадаємо, що Галицький районний суд Львова оштрафував Лук'яна Зайцева, який разом із друзями слухав пісні російського виконавця Григорія Лєпса у центрі міста. Йому доведеться сплатити 51 грн.