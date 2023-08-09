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В Україні хочуть запровадити штрафи за прослуховування російської музики: скільки доведеться платити

9 серпня 2023 16:25
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
В Україні хочуть запровадити штрафи за прослуховування російської музики: скільки доведеться платити
Люди на концерті слухають музику. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

В Україні розглядається ідея запровадження штрафів за прослуховування російської музики у публічних місцях. Ця пропозиція є частиною ініціативи щодо скорочення впливу російської культурної продукції та одночасної підтримки вітчизняного музичного контенту.

Про це йдеться у проєкті закону №9547.

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На законодавчому рівні 19 червня 2022 року було затверджено зміну, спрямовану на заохочення національних музичних творів та обмеження доступу до музики з держави, яка вважається агресором.

Основною метою цієї ініціативи є боротьба з потенційним сепаратистським впливом, який може проникати через культурні канали.

У документі зазначається, що багато хто з цих культурних творів може використовуватися як інструмент інформаційного впливу, мета якого — послабити українську державу. З цієї причини розглядається необхідність запровадження обмежень на такі твори в Україні.

Які штрафи можуть накласти

Відповідно до пропозиції, публічне відтворення чи демонстрація заборонених музичних творів у комерційних та громадських закладах може призвести до штрафу:

  • у розмірі від 5100 до 8500 гривень за перше порушення;
  • у межах від 17 000 до 25 500 гривень у разі повторного порушення.

Нагадаємо, що Галицький районний суд Львова оштрафував Лук'яна Зайцева, який разом із друзями слухав пісні російського виконавця Григорія Лєпса у центрі міста. Йому доведеться сплатити 51 грн.

 

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