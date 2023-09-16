Воздушная тревога в Украине утром 16 сентября: какие регионы под угрозой

В Украине масштабная воздушная тревога: какие регионы под угрозой
16 сентября 2023 11:17
обновлено: 11:53
Пуск баллистических ракет. Фото: росСМИ
Утром 16 сентября во многих областях Украины объявлена воздушная тревога. Украинцев предупреждают о ракетной опасности.
Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.
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По состоянию на 11:17 карта воздушных тревог выглядит так.
Воздушные силы заявляют об опасности ракетных ударов.
Через некоторое время воздушная тревога охватила еще ряд регионов.
11:51 Начались отбои по областям.
Напомним, как сообщалось, сегодня, 16 сентября, во время воздушной тревоги в Харькове прогремели взрывы. По данным местных властей, враг нанес не менее четырех ударов по городу.