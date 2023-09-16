Воздушная тревога в Украине утром 16 сентября: какие регионы под угрозой

Пуск баллистических ракет. Фото: росСМИ

Утром 16 сентября во многих областях Украины объявлена воздушная тревога. Украинцев предупреждают о ракетной опасности.

Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.

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Воздушная тревога 16 сентября

По состоянию на 11:17 карта воздушных тревог выглядит так.

Карта воздушных тревог утром 16 сентября. Фото: alerts.in.ua

Воздушные силы заявляют об опасности ракетных ударов.

Сообщение об угрозе ракетных ударов

Через некоторое время воздушная тревога охватила еще ряд регионов.

Карта воздушных тревог утром 16 сентября. Фото: alerts.in.ua

11:51 Начались отбои по областям.

Напомним, как сообщалось, сегодня, 16 сентября, во время воздушной тревоги в Харькове прогремели взрывы. По данным местных властей, враг нанес не менее четырех ударов по городу.