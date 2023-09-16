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В Украине масштабная воздушная тревога: какие регионы под угрозой

16 сентября 2023 11:17
обновлено: 11:53
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Воздушная тревога в Украине утром 16 сентября: какие регионы под угрозой
Пуск баллистических ракет. Фото: росСМИ
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Утром 16 сентября во многих областях Украины объявлена воздушная тревога. Украинцев предупреждают о ракетной опасности.

Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.

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Воздушная тревога 16 сентября

По состоянию на 11:17 карта воздушных тревог выглядит так.

Карта воздушных тревог утром 16 сентября. Фото: alerts.in.ua
Карта воздушных тревог утром 16 сентября. Фото: alerts.in.ua

Воздушные силы заявляют об опасности ракетных ударов.

Сообщение об угрозе ракетных ударов
Сообщение об угрозе ракетных ударов

Через некоторое время воздушная тревога охватила еще ряд регионов.

Карта воздушных тревог утром 16 сентября. Фото: alerts.in.ua
Карта воздушных тревог утром 16 сентября. Фото: alerts.in.ua

11:51 Начались отбои по областям.

Напомним, как сообщалось, сегодня, 16 сентября, во время воздушной тревоги в Харькове прогремели взрывы. По данным местных властей, враг нанес не менее четырех ударов по городу.

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