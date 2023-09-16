Повітряна тривога в Україні вранці 16 вересня: які регіони під загрозою

В Україні масштабна повітряна тривога: які регіони під загрозою
16 вересня 2023 11:17
оновлено: 11:53
Пуск балістичних ракет. Фото: росЗМІ
Вранці 16 вересня у багатьох областях України оголошена повітряна тривога. Українців попереджають про ракетну небезпеку.
Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.
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Станом на 11:17 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Повітряні сили заявляють про небезпеку ракетних ударів.
Згодом повітряна тривога охопила ще низку регіонів.
11:51 Почалися відбої по областях.
Нагадаємо, як повідомлялося, сьогодні, 16 вересня, під час повітряної тривоги у Харкові прогриміли вибухи. За даними місцевої влади, ворог завдав щонайменше чотирьох ударів по місту.