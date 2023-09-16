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В Україні масштабна повітряна тривога: які регіони під загрозою

16 вересня 2023 11:17
оновлено: 11:53
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Повітряна тривога в Україні вранці 16 вересня: які регіони під загрозою
Пуск балістичних ракет. Фото: росЗМІ
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Вранці 16 вересня у багатьох областях України оголошена повітряна тривога. Українців попереджають про ракетну небезпеку. 

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ

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Станом на 11:17 карта повітряних тривог має такий вигляд. 

Карта повітряних тривог вранці 16 вересня. Фото: alerts.in.ua
Карта повітряних тривог вранці 16 вересня. Фото: alerts.in.ua

Повітряні сили заявляють про небезпеку ракетних ударів. 

Повідомлення про загрозу ракетних ударів
Повідомлення про загрозу ракетних ударів

Згодом повітряна тривога охопила ще низку регіонів. 

Карта повітряних тривог вранці 16 вересня. Фото: alerts.in.ua
Карта повітряних тривог вранці 16 вересня. Фото: alerts.in.ua

11:51 Почалися відбої по областях. 

Нагадаємо, як повідомлялося, сьогодні, 16 вересня, під час повітряної тривоги у Харкові прогриміли вибухи. За даними місцевої влади, ворог завдав щонайменше чотирьох ударів по місту

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