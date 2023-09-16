Повітряна тривога в Україні вранці 16 вересня: які регіони під загрозою

Пуск балістичних ракет. Фото: росЗМІ

Вранці 16 вересня у багатьох областях України оголошена повітряна тривога. Українців попереджають про ракетну небезпеку.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

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Повітряна тривога 16 вересня

Станом на 11:17 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог вранці 16 вересня. Фото: alerts.in.ua

Повітряні сили заявляють про небезпеку ракетних ударів.

Повідомлення про загрозу ракетних ударів

Згодом повітряна тривога охопила ще низку регіонів.

Карта повітряних тривог вранці 16 вересня. Фото: alerts.in.ua

11:51 Почалися відбої по областях.

Нагадаємо, як повідомлялося, сьогодні, 16 вересня, під час повітряної тривоги у Харкові прогриміли вибухи. За даними місцевої влади, ворог завдав щонайменше чотирьох ударів по місту.