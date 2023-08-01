Воздушная тревога в Украине 1 августа - взлетел истребитель

Истребитель МиГ-31К. Фото: росСМИ

В Украине объявили масштабную воздушную тревогу. В РФ взлетел МиГ-31К. Существует угроза ракетных обстрелов по всей территории Украины.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Читайте также:

Воздушная тревога в Украине

Отмечается, что из российского аэропорта Саваслейка взлетело несколько истребителей МиГ-31К, они являются носителями "Кинжалов". Есть ракетная опасность по всей территории Украины.

Сообщения Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Карта воздушных тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: мониторинговые каналы

Напомним, 31 июля, в Кривом Роге Днепропетровской области раздались мощные взрывы. Власти города призвали придерживаться информационной тишины.

В Воздушных силах ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения. Люди призывали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Также мы писали, что 31 июля российские террористы с самого утра обстреливают Херсон. В результате террористической атаки 4 человека погибли, еще 17 пострадали. Самой молодой травмированной девушке всего 16 лет. Ее в тяжелом состоянии госпитализировали в медицинское учреждение.