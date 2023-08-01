Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow В Украине масштабная воздушная тревога: в РФ взлетел МиГ-31К arrow

В Украине масштабная воздушная тревога: в РФ взлетел МиГ-31К

1 августа 2023 11:34
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор
Воздушная тревога в Украине 1 августа - взлетел истребитель
Истребитель МиГ-31К. Фото: росСМИ
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор

В Украине объявили масштабную воздушную тревогу. В РФ взлетел МиГ-31К. Существует угроза ракетных обстрелов по всей территории Украины.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Читайте также:

Воздушная тревога в Украине

Отмечается, что из российского аэропорта Саваслейка взлетело несколько истребителей МиГ-31К, они являются носителями "Кинжалов". Есть ракетная опасность по всей территории Украины.

Сообщения Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Карта воздушных тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: мониторинговые каналы

Напомним, 31 июля, в Кривом Роге Днепропетровской области раздались мощные взрывы. Власти города призвали придерживаться информационной тишины.

В Воздушных силах ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения. Люди призывали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Также мы писали, что 31 июля российские террористы с самого утра обстреливают Херсон. В результате террористической атаки 4 человека погибли, еще 17 пострадали. Самой молодой травмированной девушке всего 16 лет. Ее в тяжелом состоянии госпитализировали в медицинское учреждение.

 

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

None

"Это кровь и пот": Игнат об успешной работе ПВО и не только в большом интервью

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

09:05 В банках стремительно дорожает доллар: курс 29 июля

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз