Повітряна тривога в Україні 1 серпня — злетів винищувач

Винищувач МіГ-31К. Фото: росЗМІ

В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. В РФ злетів МіГ-31К. Існує загроза ракетного обстрілу по всій території України.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Зазначається, що з російського аеропорту Саваслейка злетіло кілька винищувачів МіГ-31К, вони є носіями "Кинджалів". Існує ракетна небезпека по всій території України.

Дописи Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта повітряних тривог виглядає так:

Карта повітряних тривог. Фото: моніторингові канали

Нагадаємо, 31 липня, у Кривому Розі Дніпропетровської області пролунали потужні вибухи. Влада міста закликала дотримуватися інформаційної тиші.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння. Людей закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Також ми писали, що 31 липня, російські терористи із самого ранку обстрілюють Херсон. Внаслідок терористичної атаки 4 людей загинуло, ще 17 постраждало. Наймолодшій травмованій дівчині лише 16 років. Її у тяжкому стані госпіталізували до медичного закладу.