Повітряна тривога в Україні 1 серпня — злетів винищувач

В Україні масштабна повітряна тривога: в РФ злетів МіГ-31К
В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. В РФ злетів МіГ-31К. Існує загроза ракетного обстрілу по всій території України.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Повітряна тривога в Україні
Зазначається, що з російського аеропорту Саваслейка злетіло кілька винищувачів МіГ-31К, вони є носіями "Кинджалів". Існує ракетна небезпека по всій території України.
Наразі карта повітряних тривог виглядає так:
Нагадаємо, 31 липня, у Кривому Розі Дніпропетровської області пролунали потужні вибухи. Влада міста закликала дотримуватися інформаційної тиші.
У Повітряних силах ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння. Людей закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Також ми писали, що 31 липня, російські терористи із самого ранку обстрілюють Херсон. Внаслідок терористичної атаки 4 людей загинуло, ще 17 постраждало. Наймолодшій травмованій дівчині лише 16 років. Її у тяжкому стані госпіталізували до медичного закладу.