В Украине можно бесплатно получить лекарства: что для этого нужно

Фармацевт и пожилая женщина в аптеке. Фото: google.com

В Украине можно получать лекарство бесплатно или с небольшой доплатой. Это возможно благодаря реимбурсации "Доступное лекарство".

Об этом сообщает Национальная служба здоровья Украины.

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В программу "Доступные лекарства" входят 486 лекарственных средств по следующим направлениям:

сердечно-сосудистые заболевания;

сахарный и несахарный диабет;

хронические болезни нижних дыхательных путей;

расстройства поведения и психики и эпилепсия;

болезнь Паркинсона, иммуносупрессивные препараты.

"Поинтересуйтесь состоянием здоровья своих родителей, бабушек и дедушек или других близких родственников. Какие лекарства они регулярно принимают и назначал ли их врач? Помогите им записаться к семейному врачу — он выпишет е-рецепт на лекарства, которые включены в программу, или выпишет е-направление к врачу-специалисту при необходимости", — говорится в сообщении.

Для получения лекарства нужно обратиться к соответствующему врачу:

сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет II типа, бронхиальная астма и ХОБЛ — семейному врачу, терапевту или педиатру;

при расстройствах психики и поведения — психиатру;

при эпилепсии — психиатру или неврологу;

при несахарном или инсулинозависимом диабете — эндокринологу;

при болезни Паркинсона — неврологу;

иммуносупрессивные препараты — трансплант-координатору.

После получения назначения и первого е-рецепта от врача-специалиста дальнейшие рецепты можно будет получать у семейного врача.

Вынужденные переселенцы могут обращаться к врачу без декларации.

В каких аптеках можно получить лекарство

Получить "Доступное лекарство" можно в любом уголке страны, в любой аптеке с договором с НСЗУ.

"Аптеки, которые участвуют в программе реимбурсации, можно узнать визуально. Они имеют на дверях наклейку "Здесь есть "Доступные лекарства", а те, где можно получить инсулин, имеют наклейку "+Инсулины", — говорится в сообщении.

Как найти ближайшую аптеку с НСЗУ:

позвонить в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77;

через чат-бот "Спроси Гришу";

через дашборд на сайте НСЗУ.

Пост НСЗУ. Фото: скриншот

Напомним, в Украине аптекам запретили указывать стоимость лекарственных средств на рекламных вывесках. Таким образом власти хотят обезопасить потребителей от введения в заблуждение.