В Украине можно бесплатно получить лекарства: что для этого нужно
В Украине можно получать лекарство бесплатно или с небольшой доплатой. Это возможно благодаря реимбурсации "Доступное лекарство".
Об этом сообщает Национальная служба здоровья Украины.
Бесплатное лекарство для украинцев
В программу "Доступные лекарства" входят 486 лекарственных средств по следующим направлениям:
- сердечно-сосудистые заболевания;
- сахарный и несахарный диабет;
- хронические болезни нижних дыхательных путей;
- расстройства поведения и психики и эпилепсия;
- болезнь Паркинсона, иммуносупрессивные препараты.
"Поинтересуйтесь состоянием здоровья своих родителей, бабушек и дедушек или других близких родственников. Какие лекарства они регулярно принимают и назначал ли их врач? Помогите им записаться к семейному врачу — он выпишет е-рецепт на лекарства, которые включены в программу, или выпишет е-направление к врачу-специалисту при необходимости", — говорится в сообщении.
Для получения лекарства нужно обратиться к соответствующему врачу:
- сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет II типа, бронхиальная астма и ХОБЛ — семейному врачу, терапевту или педиатру;
- при расстройствах психики и поведения — психиатру;
- при эпилепсии — психиатру или неврологу;
- при несахарном или инсулинозависимом диабете — эндокринологу;
- при болезни Паркинсона — неврологу;
- иммуносупрессивные препараты — трансплант-координатору.
После получения назначения и первого е-рецепта от врача-специалиста дальнейшие рецепты можно будет получать у семейного врача.
Вынужденные переселенцы могут обращаться к врачу без декларации.
В каких аптеках можно получить лекарство
Получить "Доступное лекарство" можно в любом уголке страны, в любой аптеке с договором с НСЗУ.
"Аптеки, которые участвуют в программе реимбурсации, можно узнать визуально. Они имеют на дверях наклейку "Здесь есть "Доступные лекарства", а те, где можно получить инсулин, имеют наклейку "+Инсулины", — говорится в сообщении.
Как найти ближайшую аптеку с НСЗУ:
- позвонить в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77;
- через чат-бот "Спроси Гришу";
- через дашборд на сайте НСЗУ.
Напомним, в Украине аптекам запретили указывать стоимость лекарственных средств на рекламных вывесках. Таким образом власти хотят обезопасить потребителей от введения в заблуждение.