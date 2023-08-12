В Україні можна безкоштовно отримати ліки: що для цього потрібно
В Україні можна отримувати ліки безкоштовно або з невеликою доплатою. Це можливо завдяки реімбурсації "Доступні ліки".
Про це повідомляє Національна служба здоров'я України.
Безкоштовні ліки для українців
Наразі в програму "Доступні ліки" входять 486 лікарських засобів за такими напрямами:
- серцево-судинні захворювання;
- цукровий і нецукровий діабет;
- хронічні хвороби нижніх дихальних шляхів;
- розлади поведінки і психіки та епілепсія;
- хвороба Паркінсона, імуносупресивні препарати.
"Поцікавтеся станом здоров’я своїх батьків, бабусь та дідусів або інших близьких родичів. Які ліки вони регулярно приймають і чи призначав їх лікар? Допоможіть їм записатися до сімейного лікаря — він випише е-рецепт на ліки, які включені в програму, або випише е-направлення до лікаря-спеціаліста за необхідності", — йдеться у повідомленні.
Для отримання ліків потрібно звернутися до відповідного лікаря:
- серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу, бронхіальна астма та ХОЗЛ — сімейного лікаря, терапевта або педіатра;
- при розладах психіки та поведінки — психіатра;
- при епілепсії — психіатра або невролога;
- при нецукровому або інсулінозалежному діабеті — ендокринолога;
- при хворобі Паркінсона — невролога;
- імуносупресивні препарати — трансплант-координатор.
Після отримання призначення та першого е-рецепту від лікаря-спеціаліста подальші рецепти можна буде отримувати у сімейного лікаря.
Вимушені переселенці можуть звертатися до лікаря без декларації.
В яких аптеках можна отримати ліки
Отримати "Доступні ліки" можна в будь-якому куточку країни, в будь-якій аптеці з договором із НСЗУ.
"Аптеки, які беруть участь у програмі реімбурсації, можна впізнати візуально. Вони мають на дверях наліпку "Тут є "Доступні ліки", а ті, де можна отримати інсулін, мають наліпку "+Інсуліни", — йдеться у повідомленні.
Як знайти найближчу аптеку із НСЗУ:
- зателефонувати до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77;
- через чат-бот "Спитай Гриця";
- через дашборд на сайті НСЗУ.
Нагадаємо, в Україні аптекам заборонили зазначати вартість лікарських засобів на рекламних вивісках. Таким чином влада хоче убезпечити споживачів від введення в оману.