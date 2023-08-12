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В Україні можна безкоштовно отримати ліки: що для цього потрібно

12 серпня 2023 18:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В Україні можна безкоштовно отримати ліки: що для цього потрібно
Фармацевт та літня жінка в аптеці. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

В Україні можна отримувати ліки безкоштовно або з невеликою доплатою. Це можливо завдяки реімбурсації "Доступні ліки".

Про це повідомляє Національна служба здоров'я України.

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Наразі в програму "Доступні ліки" входять 486 лікарських засобів за такими напрямами: 

  • серцево-судинні захворювання;
  • цукровий і нецукровий діабет;
  • хронічні хвороби нижніх дихальних шляхів;
  • розлади поведінки і психіки та епілепсія;
  • хвороба Паркінсона, імуносупресивні препарати.

"Поцікавтеся станом здоров’я своїх батьків, бабусь та дідусів або інших близьких родичів. Які ліки вони регулярно приймають і чи призначав їх лікар? Допоможіть їм записатися до сімейного лікаря — він випише е-рецепт на ліки, які включені в програму, або випише е-направлення до лікаря-спеціаліста за необхідності", — йдеться у повідомленні.

Для отримання ліків потрібно звернутися до відповідного лікаря: 

  • серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу, бронхіальна астма та ХОЗЛ — сімейного лікаря, терапевта або педіатра;
  • при розладах психіки та поведінки — психіатра;
  • при епілепсії — психіатра або невролога;
  • при нецукровому або інсулінозалежному діабеті — ендокринолога;
  • при хворобі Паркінсона — невролога;
  • імуносупресивні препарати — трансплант-координатор.

Після отримання призначення та першого е-рецепту від лікаря-спеціаліста подальші рецепти можна буде отримувати у сімейного лікаря. 

Вимушені переселенці можуть звертатися до лікаря без декларації. 

В яких аптеках можна отримати ліки

Отримати "Доступні ліки" можна в будь-якому куточку країни, в будь-якій аптеці з договором із НСЗУ. 

"Аптеки, які беруть участь у програмі реімбурсації, можна впізнати візуально. Вони мають на дверях наліпку "Тут є "Доступні ліки", а ті, де можна отримати інсулін, мають наліпку "+Інсуліни", — йдеться у повідомленні.

Як знайти найближчу аптеку із НСЗУ:

  • зателефонувати до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77;
  • через чат-бот "Спитай Гриця";
  • через дашборд на сайті НСЗУ.
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Допис НСЗУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні аптекам заборонили зазначати вартість лікарських засобів на рекламних вивісках. Таким чином влада хоче убезпечити споживачів від введення в оману.

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