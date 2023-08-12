В Україні можна безкоштовно отримати ліки: що для цього потрібно

Фармацевт та літня жінка в аптеці. Фото: google.com

В Україні можна отримувати ліки безкоштовно або з невеликою доплатою. Це можливо завдяки реімбурсації "Доступні ліки".

Про це повідомляє Національна служба здоров'я України.

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Наразі в програму "Доступні ліки" входять 486 лікарських засобів за такими напрямами:

серцево-судинні захворювання;

цукровий і нецукровий діабет;

хронічні хвороби нижніх дихальних шляхів;

розлади поведінки і психіки та епілепсія;

хвороба Паркінсона, імуносупресивні препарати.

"Поцікавтеся станом здоров’я своїх батьків, бабусь та дідусів або інших близьких родичів. Які ліки вони регулярно приймають і чи призначав їх лікар? Допоможіть їм записатися до сімейного лікаря — він випише е-рецепт на ліки, які включені в програму, або випише е-направлення до лікаря-спеціаліста за необхідності", — йдеться у повідомленні.

Для отримання ліків потрібно звернутися до відповідного лікаря:

серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу, бронхіальна астма та ХОЗЛ — сімейного лікаря, терапевта або педіатра;

при розладах психіки та поведінки — психіатра;

при епілепсії — психіатра або невролога;

при нецукровому або інсулінозалежному діабеті — ендокринолога;

при хворобі Паркінсона — невролога;

імуносупресивні препарати — трансплант-координатор.

Після отримання призначення та першого е-рецепту від лікаря-спеціаліста подальші рецепти можна буде отримувати у сімейного лікаря.

Вимушені переселенці можуть звертатися до лікаря без декларації.

В яких аптеках можна отримати ліки

Отримати "Доступні ліки" можна в будь-якому куточку країни, в будь-якій аптеці з договором із НСЗУ.

"Аптеки, які беруть участь у програмі реімбурсації, можна впізнати візуально. Вони мають на дверях наліпку "Тут є "Доступні ліки", а ті, де можна отримати інсулін, мають наліпку "+Інсуліни", — йдеться у повідомленні.

Як знайти найближчу аптеку із НСЗУ:

зателефонувати до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77;

через чат-бот "Спитай Гриця";

через дашборд на сайті НСЗУ.

Допис НСЗУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні аптекам заборонили зазначати вартість лікарських засобів на рекламних вивісках. Таким чином влада хоче убезпечити споживачів від введення в оману.