В Украине могут сменить министра обороны, — нардеп
Как известно, в Офисе Президента рассматривают возможность снять министра обороны с должности. Так, Алексей Резников может стать послом в Великобритании.
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
Что известно о возможном назначении Резникова послом
По словам народного депутата Алексея Гончаренка, в Офисе Президента уже давно думают, куда девать нынешнего министра обороны.
"Еще после яиц по 17 грн были активны попытки снять Резникова и поставить вместо него Буданова", — сообщил Гончаренко.
По его информации, Алексей Резников не против кадровых перестановок.
"Резников и сам не прочь уйти с должности министра. Он очень хотел перейти в Министерство юстиции", — пояснил депутат.
Однако в Офисе Президента решили назначить Резникова дипломатом в Великобритании.
"В ОП уже узнавали, как Резникова воспримут в Британии. И получили одобрительный ответ", — отметил Алексей Гончаренко.
По его мнению, такое решение связано с появлением этой вакансии после увольнения Вадима Пристайка с должности.
"В ОП решили, по своей новой традиции, назначить послом не профессионального дипломата, а министра", — подытожил политик.
Напомним, Резников рассказал, почему контрнаступление отстает по графику.
Также министр обороны заявил, что военкоматы в Украине должны стать ЦНАПами.