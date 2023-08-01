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В Украине могут сменить министра обороны, — нардеп

1 августа 2023 12:26
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Валерия Пержун
редактор
В Украине могут сменить министра обороны, — нардеп
Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото: google.com
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Как известно, в Офисе Президента рассматривают возможность снять министра обороны с должности. Так, Алексей Резников может стать послом в Великобритании.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

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Что известно о возможном назначении Резникова послом

По словам народного депутата Алексея Гончаренка, в Офисе Президента уже давно думают, куда девать нынешнего министра обороны.

"Еще после яиц по 17 грн были активны попытки снять Резникова и поставить вместо него Буданова", — сообщил Гончаренко.

По его информации, Алексей Резников не против кадровых перестановок.

"Резников и сам не прочь уйти с должности министра. Он очень хотел перейти в Министерство юстиции", — пояснил депутат.

Однако в Офисе Президента решили назначить Резникова дипломатом в Великобритании.

"В ОП уже узнавали, как Резникова воспримут в Британии. И получили одобрительный ответ", — отметил Алексей Гончаренко.

По его мнению, такое решение связано с появлением этой вакансии после увольнения Вадима Пристайка с должности.

"В ОП решили, по своей новой традиции, назначить послом не профессионального дипломата, а министра", — подытожил политик.

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Скриншот сообщения Алексея Гончаренко

Напомним, Резников рассказал, почему контрнаступление отстает по графику.

Также министр обороны заявил, что военкоматы в Украине должны стать ЦНАПами.

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