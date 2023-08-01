В Україні можуть змінити міністра оборони, — нардеп
Як відомо в Офісі Президента розглядають можливість зняти міністра оборони з посади. Так, Олексій Резніков може стати послом у Великій Британії.
Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.
Що відомо про можливе призначення Резнікова послом
За словами народного депутата Олексія Гончаренка, в Офісі Президента вже давно думають куди подіти нинішнього міністра оборони.
"Ще після яєць по 17 грн були активні намагання зняти Резнікова і поставити замість нього Буданова", — повідомив Гончаренко.
За його інформацією, Олексій Резніков не проти кадрових перестановок.
"Резніков і сам не проти піти з посади міністра. Він дуже хотів перейти в Міністерство юстиції", — пояснив депутат.
Однак в Офісі Президента вирішили призначити Резнікова дипломатом у Великій Британії.
"В ОП вже дізнавались, як Резнікова сприймуть у Британії. І отримали схвальну відповідь", — зазначив Олексій Гончаренко.
На його думку таке рішення пов'язане з появою цієї вакансії після звільнення Вадима Пристайка з посади.
"В ОП вирішили, по своїй новій традиції, відправити послом не професійного дипломата, а міністра", — підсумував політик.
Нагадаємо, Резніков розповів, чому контрнаступ відстає за графіком.
Також міністр оборони заявив, що військкомати в Україні мають стати ЦНАПами.