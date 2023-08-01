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В Україні можуть змінити міністра оборони, — нардеп

1 серпня 2023 12:26
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Валерія Пержун
редактор
В Україні можуть змінити міністра оборони, — нардеп
Міністр оборони України Олексій Резніков. Фото: google.com
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Як відомо в Офісі Президента розглядають можливість зняти міністра оборони з посади. Так, Олексій Резніков може стати послом у Великій Британії.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко

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Що відомо про можливе призначення Резнікова послом

За словами народного депутата Олексія Гончаренка, в Офісі Президента вже давно думають куди подіти нинішнього міністра оборони. 

"Ще після яєць по 17 грн були активні намагання зняти Резнікова і поставити замість нього Буданова", — повідомив Гончаренко.

За його інформацією, Олексій Резніков не проти кадрових перестановок. 

"Резніков і сам не проти піти з посади міністра. Він дуже хотів перейти в Міністерство юстиції", — пояснив депутат.

Однак в Офісі Президента вирішили призначити Резнікова дипломатом у Великій Британії. 

"В ОП вже дізнавались, як Резнікова сприймуть у Британії. І отримали схвальну відповідь", — зазначив Олексій Гончаренко.

На його думку таке рішення пов'язане з появою цієї вакансії після звільнення Вадима Пристайка з посади. 

"В ОП вирішили, по своїй новій традиції, відправити послом не професійного дипломата, а міністра", — підсумував політик.

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Скриншот повідомлення Олексія Гончаренка

Нагадаємо, Резніков розповів, чому контрнаступ відстає за графіком. 

Також міністр оборони заявив, що військкомати в Україні мають стати ЦНАПами.

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