В Україні можуть змінити міністра оборони, — нардеп

Міністр оборони України Олексій Резніков. Фото: google.com

Як відомо в Офісі Президента розглядають можливість зняти міністра оборони з посади. Так, Олексій Резніков може стати послом у Великій Британії.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

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За словами народного депутата Олексія Гончаренка, в Офісі Президента вже давно думають куди подіти нинішнього міністра оборони.

"Ще після яєць по 17 грн були активні намагання зняти Резнікова і поставити замість нього Буданова", — повідомив Гончаренко.

За його інформацією, Олексій Резніков не проти кадрових перестановок.

"Резніков і сам не проти піти з посади міністра. Він дуже хотів перейти в Міністерство юстиції", — пояснив депутат.

Однак в Офісі Президента вирішили призначити Резнікова дипломатом у Великій Британії.

"В ОП вже дізнавались, як Резнікова сприймуть у Британії. І отримали схвальну відповідь", — зазначив Олексій Гончаренко.

На його думку таке рішення пов'язане з появою цієї вакансії після звільнення Вадима Пристайка з посади.

"В ОП вирішили, по своїй новій традиції, відправити послом не професійного дипломата, а міністра", — підсумував політик.

Скриншот повідомлення Олексія Гончаренка

Нагадаємо, Резніков розповів, чому контрнаступ відстає за графіком.

Також міністр оборони заявив, що військкомати в Україні мають стати ЦНАПами.