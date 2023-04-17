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В Украине наладят процесс отбора ДНК-материала у военных

17 апреля 2023 10:42
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Украине наладят процесс отбора ДНК-материала у военных
Принадлежности одной из передвижных ДНК-лабораторий во время презентации в Харькове. Фото: УНИАН
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Украине планируют наладить отбор генетического ДНК-материала у военных, идущих на службу в ВСУ, и правоохранителей. Благодаря наличию генетических образцов будет упрощен процесс идентификации погибших.

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

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Что известно

Отмечается, что под председательством вице-премьер-министра Ирины Верещук состоялось совещание с региональными координаторами Офиса Уполномоченного по пропавшим без вести.

Один из важных вопросов, который был рассмотрен — это предварительный отбор генетического ДНК-материала у военных, идущих на службу в ВСУ, и правоохранителей.

Законодательством предусмотрено обязательное отнятие биологического материала у военнослужащих, а также членов добровольческих формирований территориальных общин.

Во исполнение соответствующего закона уже разработан порядок отобрания образцов геномной информации человека. Документ соглашается центральными органами исполнительной власти.

Согласно этому порядку ДНК человека будет оцифровываться и храниться в личном деле военного. В настоящее время уже закуплено соответствующее оборудование для отбора, оцифровки и хранения ДНК-образцов.

"Безусловно, во время войны это очень важно. Генетический материал всех наших защитников должен храниться в единой базе генетических признаков. Именно благодаря наличию генетических образцов будет упрощен процесс идентификации. Надеюсь, что соответствующие органы ускорят процесс запуска этой процедуры", — подчеркнула Верещук.

Напомним, в начале марта с помощью мобильных лабораторий ДНК удалось идентифицировать около 3000 украинцев.

Вместе с тем в Украине формируется так называемая база ДНК. Известно, что к началу марта почти 16 тысяч родственников погибших или пропавших без вести уже сдали свои образцы ДНК.

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