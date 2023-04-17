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В Україні налагодять процес відбору ДНК-матеріалу у військових

17 квітня 2023 10:42
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В Україні налагодять процес відбору ДНК-матеріалу у військових
Приладдя до однієї з пересувних ДНК-лабораторій під час презентації у Харкові. Фото: УНІАН
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

В Україні планують налагодити відбір генетичного ДНК-матеріалу у військових, які йдуть на службу до ЗСУ, і правоохоронців. Завдяки наявності генетичних зразків буде спрощено процес ідентифікації загиблих.

Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

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Що відомо

Зазначається, що під головуванням віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук відбулася нарада з регіональними координаторами Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти.

Одне з надважливих питань, яке було розглянуто, — це попередній відбір генетичного ДНК-матеріалу у військових, які йдуть на службу до ЗСУ, і правоохоронців.

Наразі законодавством передбачено обов’язкове відібрання біологічного матеріалу у військовослужбовців, а також членів добровольчих формувань територіальних громад.

На виконання відповідного закону вже розроблено порядок відібрання зразків геномної інформації людини. Документ наразі погоджується центральними органами виконавчої влади.

Згідно з цим порядком ДНК людини буде оцифровуватися та зберігатися в особовій справі військового. Нині вже закуплено відповідне обладнання для відбору, оцифровування й зберігання ДНК-зразків.

 "Безперечно, під час війни це надважливо. Генетичний матеріал усіх наших захисників повинен зберігатися в єдиній базі генетичних ознак. Саме завдяки наявності генетичних зразків буде спрощено процес ідентифікації. Сподіваюся, що відповідні органи прискорять процес запуску цієї процедури", — наголосила Верещук.

Нагадаємо, на початку березня за допомогою мобільних лабораторій ДНК вдалося ідентифікувати близько 3000 загиблих українців. 

Разом з тим, в Україні формується так звана база ДНК. Відомо, що станом на початок березня майже 16 тисяч родичів загиблих чи зниклих безвісти уже здали свої зразки ДНК.

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