В Украине наработают словарь "нежелательной" лексики: что в него войдет

Председатель Нацсовета по телевидению и радиовещанию Ольга Герасимьюк. Фото: BBC

В Украине будет наработан словарь "нежелательной" лексики. Также будут определены критерии к информации, недопустимой для распространения в медиа .

Об этом заявила Глава Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк в эксклюзивном интервью "Интерфакс".

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"Закон действительно ограничивает религиозные организации в праве входить в структуру собственности субъекта в сфере аудиовизуальных медиа, использующего радиочастотный спектр. Вопрос к дискуссии, по-моему. Однако не введено запретов создавать другие виды медиа, например печатные или онлайн-медиа. нам неизвестно о планах парламентариев внести корректировки в закон, чтобы изменить что-то в этом вопросе", — сказала Герасимьюк.

Кого может оскорбить "нежелательная" лексика

На вопрос о критериях информации, которая может оскорблять чувства верующих и недопустима для распространения в эфире, работа над которыми была анонсирована ранее, глава Нацсовета заявила, что речь идет не только о чувствах верующих, но и о так называемых чувствительных сообществах - этнических, национальных, ЛГБТ, сообщества людей с инвалидностью, ветеранские и другие.

"Мы должны формировать медиапространство, свободное от дискриминации, фиксаций оскорбительных и некорректных стереотипов и языка вражды по отношению к любым гражданам страны по многим признакам" , — добавила она.

Герасимьюк отметила, что для того, чтобы понять, как обустроить такую политику в информационном пространстве, регулятор провел уже несколько встреч — с ромским, еврейским, крымско-татарским сообществами, представителями мусульманских организаций, Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, а также налаживает сотрудничество с офисом омбудсмена через меморандум о совместных действиях.

По ее словам, этими критериями медиарегулятор будет пользоваться при принятии своих решений, пока органы сорегулирования не наработают соответствующие кодексы.

Ранее мы уже сообщали, что в 2023 году круглосуточный информационный марафон "Единые новости UАразом" для государственного телеканала "Рада" будет стоить дефицитному бюджету около 120 млн грн. В стоимость входит разработка творческой концепции и частичное производство.