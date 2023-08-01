В Україні напрацюють словник "небажаної" лексики: що в нього увійде

Голова Нацради з питань телебачення та радіомовлення Ольга Герасим'юк. Фото: ВВС

В Україні буде напрацьовано словник "небажаної" лексики. Також буде визначено критерії до інформації, яка є неприпустимою для поширення в медіа.

Про це заявила Голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим'юк в ексклюзивному інтерв'ю "Інтерфакс".

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"Закон справді обмежує релігійні організації в праві входити до структури власності суб’єкта у сфері аудіовізуальних медіа, який використовує радіочастотний спектр. Питання до дискусиї, як на мене. Однак не запроваджено заборон створювати інші види медіа, наприклад друковані чи онлайн-медіа. Наразі нам не відомо про плани парламентарів внести коригування до закону, щоб змінити щось у цьому питанні", — сказала Герасим'юк.

Кого може образити "небажана" лексика

На запитання щодо критеріїв інформації, яка може ображати почуття вірян і є неприпустимою для поширення в ефірі, робота над якими була анонсована раніше, голова Нацради заявила, що йдеться не лише про почуття вірян, а й про так звані чутливі спільноти - етнічні, національні, ЛГБТ, спільноти людей з інвалідністю, ветеранські та інші.

"Ми маємо формувати медіапростір, вільний від дискримінації, фіксацій образливих та некоректних стереотипів і мови ворожнечі стосовно будь-яких громадян країни за багатьма ознаками", — додала вона.

Герасим'юк зазначила, що для того, щоб зрозуміти, як облаштувати таку політику в інформаційному просторі, регулятор провів уже декілька зустрічей — із ромською, єврейською, кримсько-татарською спільнотами, представниками мусульманських організацій, Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, а також налагоджує співпрацю з офісом омбудсмена через меморандум про спільні дії.

За її словами, цими критеріями медіарегулятор користуватиметься під час ухвалення своїх рішень, доки органи співрегулювання не напрацюють відповідні кодекси.

Раніше ми вже повідомляли, що у 2023 році цілодобовий інформаційний марафон "Єдині новини "UАразом" для державного телеканалу "Рада" коштуватиме дефіцитному бюджету близько 120 млн грн. У вартість входить розробка творчої концепції та часткове виробництво.