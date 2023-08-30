В Украине национализировали активы российского сенатора на полмиллиарда гривен

Российский сенатор Сергей Калашников. Фото: росСМИ

В Сумской области национализировали промышленное предприятие, принадлежавшее российскому сенатору Сергею Калашникову. Он вывозил из Украины комплектующие для флота РФ.

Об этом сообщают Офис генпрокурора и Служба безопасности Украины.

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Национализация промышленного предприятия

"Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции Украины к российскому сенатору о национализации его украинских активов. В доход государства взысканы принадлежащие ему активы предприятия, стоимость которых превышает 500 млн грн", — говорится в сообщении.

Речь идет о национализации 100% уставного капитала ООО "Мотордеталь — Конотоп" на территории Сумской области.

Промышленное предприятие, принадлежавшее российскому сенатору. Фото: Офис генпрокурора

Основанием для этого стали материалы уголовного производства по факту финансирования действий совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины (ст. 110-2 УК Украины).

По данным следствия, депутат областного совета Костромской области РФ от партии "Единая Россия" в 2011 году через подконтрольную ему кипрскую компанию приобрел украинское промышленное предприятие в Конотопе. Оно является одним из крупнейших заводов в Европе, которое производит гильзы цилиндров для автомобильных, тепловозных и корабельных двигателей.

До начала полномасштабного вторжения России продукцию украинского завода фигурант поставлял в РФ для нужд военно-промышленного комплекса. Она требовалась оккупантам для производства собственных военных кораблей.

"В связи с тем, что в 2015 году гражданин государства-агрессора начал активную политическую карьеру, он номинально продал украинское предприятие своему бизнес-партнеру, сохраняя над ним фактический контроль", — говорится в сообщении.

Промышленное предприятие, принадлежавшее российскому сенатору. Фото: Офис генпрокурора

Калашников также голосовал за ратификацию "договоров" о признании так называемых "Л/ДНР".

После начала полномасштабного вторжения РФ фигурант поддержал так называемое "присоединение" временно оккупированных регионов Украины в состав России.

"Досудебное расследование в рамках уголовного производства, начатого следователями Службы безопасности по ч. 4 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины), продолжается", — говорится в сообщении.

Пост Офиса генпрокурора. Фото: скриншот

Пост СБУ. Фото: скриншот

Пост СБУ. Фото: скриншот

Напомним, Служба безопасности Украины совместно с Бюро экономической безопасности разоблачила новые преступления подсанкционного российского олигарха Михаила Шелкова. Он причастен к схемам скрытой поставки украинского титанового сырья в страну-агрессор.