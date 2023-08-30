В Україні націоналізували активи російського сенатора на пів мільярда гривень

Російський сенатор Сергій Калашников. Фото: росЗМІ

У Сумській області націоналізували промислове підприємство, яке належало російському сенатору Сергію Калашникову. Він вивозив з України комплектуючі для флоту РФ.

Про це повідомляють Офіс генпрокурора та Служба безпеки України.

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Націоналізація промислового підприємства

"Вищий антикорупційний суд задоволив позов Міністерства юстиції України до російського сенатора про націоналізацію його українських активів. В дохід держави стягнуто належні йому активи підприємства, вартість яких перевищує 500 млн грн", — йдеться у повідомленні.

Йдеться про націоналізацію 100% статутного капіталу ТОВ "Мотордеталь — Конотоп" на території Сумської області.

Промислове підприємство, яке належало російському сенатору. Фото: Офіс генпрокурора

Підставою для цього стали матеріали кримінального провадження за фактом фінансування дій вчинених, з метою зміни меж території або державного кордону України (ст. 110-2 КК України).

За даними слідства, депутат обласної ради Костромської області РФ від партії "Единая Россия" у 2011 році через підконтрольну йому кіпрську компанію придбав українське промислове підприємство у Конотопі. Воно є одним із найбільших заводів у Європі, яке виробляє гільзи циліндрів для автомобільних, тепловозних та корабельних двигунів.

До початку повномасштабного вторгнення Росії продукцію українського заводу фігурант постачав до РФ для потреб військово-промислового комплексу. Вона потрібна була окупантам для виробництва власних військових кораблів.

"У звʼязку з тим, що у 2015 році громадянин держави-агресора розпочав активну політичну кар’єру, він номінально продав українське підприємство своєму бізнес-партнеру, зберігаючи над ним фактичний контроль", — йдеться у повідомленні.

Промислове підприємство, яке належало російському сенатору. Фото: Офіс генпрокурора

Калашников також голосував за ратифікацію "договорів" про визнання так званих "Л/ДНР".

Після початку повномасштабного вторгнення РФ фігурант підтримав так зване "приєднання" тимчасово окупованих регіонів України до складу Росії.

"Досудове розслідування у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки за ч. 4 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України), триває", — йдеться у повідомленні.

Допис Офісу генпрокурора. Фото: скриншот

Допис СБУ. Фото: скриншот

Допис СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, Служба безпеки України спільно з Бюро економічної безпеки викрила нові злочини підсанкційного російського олігарха Михайла Шелкова. Він причетний до схем прихованого постачання української титанової сировини до країни-агресора.