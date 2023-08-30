В Україні націоналізували активи російського сенатора на пів мільярда гривень
У Сумській області націоналізували промислове підприємство, яке належало російському сенатору Сергію Калашникову. Він вивозив з України комплектуючі для флоту РФ.
Про це повідомляють Офіс генпрокурора та Служба безпеки України.
Націоналізація промислового підприємства
"Вищий антикорупційний суд задоволив позов Міністерства юстиції України до російського сенатора про націоналізацію його українських активів. В дохід держави стягнуто належні йому активи підприємства, вартість яких перевищує 500 млн грн", — йдеться у повідомленні.
Йдеться про націоналізацію 100% статутного капіталу ТОВ "Мотордеталь — Конотоп" на території Сумської області.
Підставою для цього стали матеріали кримінального провадження за фактом фінансування дій вчинених, з метою зміни меж території або державного кордону України (ст. 110-2 КК України).
За даними слідства, депутат обласної ради Костромської області РФ від партії "Единая Россия" у 2011 році через підконтрольну йому кіпрську компанію придбав українське промислове підприємство у Конотопі. Воно є одним із найбільших заводів у Європі, яке виробляє гільзи циліндрів для автомобільних, тепловозних та корабельних двигунів.
До початку повномасштабного вторгнення Росії продукцію українського заводу фігурант постачав до РФ для потреб військово-промислового комплексу. Вона потрібна була окупантам для виробництва власних військових кораблів.
"У звʼязку з тим, що у 2015 році громадянин держави-агресора розпочав активну політичну кар’єру, він номінально продав українське підприємство своєму бізнес-партнеру, зберігаючи над ним фактичний контроль", — йдеться у повідомленні.
Калашников також голосував за ратифікацію "договорів" про визнання так званих "Л/ДНР".
Після початку повномасштабного вторгнення РФ фігурант підтримав так зване "приєднання" тимчасово окупованих регіонів України до складу Росії.
"Досудове розслідування у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки за ч. 4 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України), триває", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Служба безпеки України спільно з Бюро економічної безпеки викрила нові злочини підсанкційного російського олігарха Михайла Шелкова. Він причетний до схем прихованого постачання української титанової сировини до країни-агресора.