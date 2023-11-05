В Украине небо окрасилось в алый цвет — где видно необычное северное сияние

Северное сияние "Аврора". Фото: соцсети

Прямо сейчас, в темное время суток 5 ноября жители некоторых областей Украины наблюдают необычное явление — Северное сияние "Аврора". Так, небо окрасилось в алый цвет, что придает ночному небу мистики.

Об этом сообщают соцсети.

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Очевидцы сообщают, что жители Киевской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей прямо сейчас в небе наблюдают Северное сияние "Аврора".

На красочных снимках запечатлено, как в ноябрьском небе разливаются уникальные краски северного полярного сияния.

Северное сияние "Аврора". Фото: соцсети

Северное сияние "Аврора". Фото: соцсети

Северное сияние "Аврора". Фото: соцсети

Напомним, что не так давно жители Киевской области заметили в небе необычные явления. В частности, первым из них стало Северное сияние. Небо окутало розовый свет, что придало ему мистический вид.