Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow В Украине небо окрасилось в алый цвет — где видно необычное северное сияние arrow

В Украине небо окрасилось в алый цвет — где видно необычное северное сияние

5 ноября 2023 19:47
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Украине небо окрасилось в алый цвет — где видно необычное северное сияние
Северное сияние "Аврора". Фото: соцсети
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Прямо сейчас, в темное время суток 5 ноября жители некоторых областей Украины наблюдают необычное явление — Северное сияние "Аврора". Так, небо окрасилось в алый цвет, что придает ночному небу мистики.

Об этом сообщают соцсети.

Читайте также:

Алое небо в Украине — в каких областях можно наблюдать

Очевидцы сообщают, что жители Киевской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей прямо сейчас в небе наблюдают Северное сияние "Аврора".

На красочных снимках запечатлено, как в ноябрьском небе разливаются уникальные краски северного полярного сияния. 

Северное сияние “Аврора”
Северное сияние "Аврора". Фото: соцсети
Северное сияние “Аврора”
Северное сияние "Аврора". Фото: соцсети
Северное сияние “Аврора”
Северное сияние "Аврора". Фото: соцсети

Напомним, что не так давно жители Киевской области заметили в небе необычные явления. В частности, первым из них стало Северное сияние. Небо окутало розовый свет, что придало ему мистический вид.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня - 80x80

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

Актуальное по теме