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В Україні небо забарвилося в червоний колір — де видно незвичайне північне сяйво

5 листопада 2023 19:47
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
В Україні небо забарвилося в червоний колір — де видно незвичайне північне сяйво
Північне сяйво "Аврора". Фото: соцмережі
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Прямо зараз, у темний час доби 5 листопада, жителі деяких областей України спостерігають незвичайне явище — Північне сяйво "Аврора". Так, небо забарвилося в червоний колір, що надає містики нічному небу.

Про це повідомляють соцмережі.

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Очевидці повідомляють, що мешканці Київської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей прямо зараз у небі спостерігають Північне сяйво "Аврора".

На барвистих знімках відображено, як у листопадовому небі розливаються унікальні кольори північного полярного сяйва.

Північне сяйво "Аврора"
Північне сяйво "Аврора". Фото: соцмережі
Північне сяйво "Аврора"
Північне сяйво "Аврора". Фото: соцмережі
Північне сяйво "Аврора"
Північне сяйво "Аврора". Фото: соцмережі

Нагадаємо, що нещодавно жителі Київської області помітили в небі незвичайні явища. Зокрема, першим із них стало Північне сяйво. Небо огорнуло рожеве світло, що надало йому містичного вигляду.

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