Интервью с митрополитом УПЦ МП Павлом накануне вручения подозрения

Митрополит Павел рассказал о будущем УПЦ и куда пойдут монахи после выселения из Киево-Печерской лавры

Накануне вручения подозрения, судебного заседания и домашнего ареста бывшему наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу журналистам редакции Новини.LIVE священнослужитель дал эксклюзивное интервью, в котором он рассказал основную причину выселения монахов из Киево-Печерской лавры после внесенных изменений и отсоединилась ли она окончательно от РПЦ.

Напомним, что митрополит Павел подозревается в преступлениях, предусмотренных статьей №436 (оправдание агрессии рф) и статьей №161 (разжигание межрелигиозной розни) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по этим статьям лишения свободы от трех до пяти лет.

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— Как вы думаете, какая основная причина выселения монахов из Киево-Печерской лавры?

— Это захват Лавры и подчинение всех под ПЦУ, то есть под Эпифания. Больше нет никаких причин. Сегодня в сети распространяется информация, что якобы Президент наказал, чтобы всех объединить под одну церковь. Цель — подчинить все под эту политическую партию.

— Сделали ли представители Украинской православной церкви достаточно, чтобы Президент изменил свое мнение?

— Мы всегда были на стороне нашего государства, на стороне нашего закона с самого начала провозглашения независимости Украины. Мы делаем то, что должны делать — мы совершаем молитву. Мы призываем всех к единству, мы благословляем наших воинов, мы молимся, чтобы Господь положил "противостояние злу". То, что церкви нужно — она делает.

— Достаточно ли УПЦ сделала для Украины за время полномасштабного вторжения?

— Мы от Лавры передали 500 тонн гуманитарной помощи. Мы молимся о наших воинах. Сказать, что мы сделали, я не знаю, кто может сказать, что он все сделал. Самое главное в церкви — призвать людей к покаянию, единству, молиться за свое государство и за свой народ, а Господь покажет, все ли мы сделали или нет.

— Почему комиссию, которая должна осматривать государственное имущество, не допускают на территорию Лавры?

— У всех есть возможность, чтобы это сделать. Они обманывают и врут. Есть письма, где сказано, что они пришли не осматривать, а описывать и ставить печати, чтобы мы не могли жить и молиться. По закону мы живем в правовом государстве. Президент и все сказали, что насилия не будет. Насилие есть во всех областях деятельности церкви и во всех областях Украины. Я просил дать нам полтора месяца, чтобы мы могли все собрать. Я просил, чтобы дали нам возможность забрать наши вещи, нажитые монахами за время пребывания здесь, но официально ответа не получил.

Собрался Кабмин и расторг соглашение в одностороннем порядке. Они упразднили приказ 2013 года. Мы теперь подали судебные тяжбы, а также обратились в Международную организацию ООН, также будем подавать в ЮНЕСКО.

Комиссия должна производить осмотр, и это не должно решать Министерство культуры. Мы будем стоять, пока не придет решение суда.

— Настоятель ВТО митрополит Эпифаний назначил исполняющего обязанности наместника Киево-Печерской лавры архимандрита Авраамия (Лотыша). Каково ваше мнение относительно этого назначения?

— Это необдуманное решение. Митрополит Эпифаний — я такого митрополита не знаю. Есть Сергей Доменко. Он всюду провоцирует, чтобы не было стабильности в Украине. Они нас выгнали из Верхней Лавры, и в Трапезном храме через три месяца послужили три раза. У него нет людей, чтобы совершать богослужение. Они совершили провокацию в Винницкой епархии, они избили людей в Киевской епархии. Достаточно того, что он совершил со своим наставником Филаретом. Авраамий — это человек, о котором в народе говорят "без хребта". Оно (архимандрит Авраамий. — Ред.) пошло с отрицательными отзывами из Черкасской епархии.

Лицо, которое обращается к людям: "Мой народ Украины". Так обращаться может только Предстоятель церкви и Президент — больше никто. Это свидетельствует о духовном, культурном и научном уровне этого человека.

Предать в дни Великого поста — это поступок Иуды. Я ему доверял, постоянно совещался с ним. Предатели нигде не имеют места.

О "изменниках" и автокефалии УПЦ

— Сколько монахов перешло вместе с ним?

— Никто. Нам неизвестно. Тайно, боясь пыток, ушло человек десять. В основном пошли иеродиакона, монахи и люди, в которых, вероятно, не было веры.

— Как часто храмы и приходы переходят в ПЦУ?

— Сейчас не переходят. В Ивано-Франковской области забрали последний храм. Людей из храма выкуривали слезоточивым газом. За последнее время они забрали около 500 храмов, но среди священников перешли единицы.

— Почему раньше многие политики использовали церковь для своих пиар-интересов, а сейчас, когда церковь нуждается в помощи, ни одного поста или видео в поддержку Украинской православной церкви в медиапространстве мы не увидели?

— Все президенты на холме православных верующих, а также по нашему благословению становились главами государства. Я не был участником только, когда выбирали Януковича, почему-то не имел к нему души. Все президенты присягали на верность и получили благословение. И Зеленский также клялся на верность, и был у Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, и у меня был. А сейчас они все против церкви.

— Выводы религиоведческой комиссии, имеющейся в свободном доступе, указывают на то, что изменения не привели к расторжению церковно-канонической связи УПЦ с РПЦ. Каков сейчас статус УПЦ?

— Мы самоуправляемая церковь. В Украине нет автокефальной церкви. Даже ПЦУ не является автокефальным. Мы — автономная церковь. Эти выводы несправедливы.

— Кто должен дать право на автокефалию УПЦ?

— Все поместные церкви. По правилам, это Патриарх Кирилл должен поговорить с Антиохийской и Иерусалимской церквями, Польской и Сербской, а они в свою очередь предоставить нам такие права.

— Он поговорил?

— Я не знаю.

— Может УПЦ без Кирилла обратиться в эти церкви, чтобы получить автокефалию?

— Мы можем это сделать. У нас есть свой Предстоятель, свой Собор и мы общаемся со всеми поместными церквями, кроме четырех, но это все не быстро происходит.

В ВЦУ тоже нет автокефалии — это "филькина грамота". Она подчинена Стамбулу. Они решили уничтожить каноническую церковь, когда был Всеправославный собор, а тогда никто не спросил, почему мы не поехали на этот собор.

— Не думали ли вы провозгласить патриархат в Украине? Создается впечатление, что Патриарх Кирилл подставил Украинскую православную церковь и вы оказались на щите.

— Мы сами себя не можем провозгласить патриархатом. Почему же Эпифаний не стал патриархом? И то их признали всего четыре грека. Не в патриархате дело, а в жизни церкви. В исповеди монашеского пострига сказано: не как исповедуешь, а как живешь.

В апостольские времена не было патриархатов и разделений, была одна Вселенская православная церковь. Иерусалимская церковь должна быть первой, потому что не в Стамбуле родился Христос. Амбиции Константинополя были так велики, что в 1054 году образовали католическую церковь, потому что не могли определить, кто главный. Я здесь на стороне Рима.

Об отсоединении от РПЦ и общении с ОП

— То есть, полностью отсоединиться УПЦ от РПЦ не может?

— А мы уже отсоединены. Мы не соединены.

— Продолжают ли монахи общаться с представителями РПЦ?

— Я не знаю. Я продолжаю общаться со своей сестрой, которая живет в россии. Там могилы моих братьев, которые сгорели. Я общаюсь с Владыкой Сергеем, я с ним учился в семинарии.

А о ком мне молиться, это мое собственное дело и никто указывать мне не может.

— Пытались ли вы пообщаться с Офисом Президента, кроме случая, когда вы пришли в здание и вас не приняли?

— Нам сразу предъявляются требования. Мы никому ничего не должны — мы церковь. Президенты меняются, власть меняется. Мы не можем подстраиваться под власть — каждый хочет быть главным. Я звонил Ермаку, я трижды набирал министра культуры — нас даже не хотят выслушать.

— Какие требования предъявляют?

— Мне лично предложили признать Эпифания, и я могу быть. Я ведь не с ума сошел? Я не буду величать блаженство мужчины, надевшего на себя одежду. Церковь — это богочеловеческий организм. Глава церкви — Бог, а человек получит в церкви все таинства. Я — гражданин государства, в котором родился. Мы не враги Украины, и мы не сбежали.

— Каково будущее УПЦ и Киево-Печерской лавры?

— Церковь была, есть и будет. Нас будут гнать. Христос нас уже предупредил: "Гнали меня и будут гнать вас. Преследуют меня и будут преследовать вас." Нас хотели уничтожить на протяжении всех веков, особенно в эпоху Советской власти. Нас могут выгнать, но увидите, что будет. Уже потемнели кресты. Будут разрушены. В Верхней Лавре люди работают, чтобы заработать деньги и получить пенсию, а результаты их трудов я не видел. Львиную долю сделали мы для восстановления Свято-Успенского собора.

Не следует трактовать, что я против Президента. Я за него голосовал и никогда не был против него.

— Не будет ли раскола УПЦ после всех этих событий?

— Этого не может быть.

— Куда пойдут монахи, если выселиться придется?

— Кто пойдет на квартиры, у кого есть жилье. Есть приглашение в другие монастыри, но мы надеемся, что не дойдет до того, чтобы так "стыдить" Украину. Нас хотят просто уничтожить, потому мы просим молитв. Мы не знаем, что с нами будет дальше, но церковь была и будет. Будем служить на улице, если выгонят отсюда. Нам вешают ярлыки и всюду выгоняют. Говорят, что мы не хотим отпеть воинов ВСУ нам не дают. Это воины, которые заслуживают величайшего уважения. Нет больше любви, чем отдать сильную за ближнего своего. У меня погибли два племянника. Они отдали жизнь за меня, за вас, они защищали Родину. Это неправда, что мы не отпеваем. Была такая неделя, когда мы в храме Агапита Печерского пели четырех военных. Раньше мы отпевали в Успенском храме, сейчас туда нет доступа.

Мы ведь идем в Евросоюз, мы хотим быть в НАТО. Во-первых, там есть требования, чтобы было одинаковое отношение ко всем религиозным организациям. Мы видим, что ко всем организациям нормально относятся, только к одной канонической православной церкви — претензии.

Напомним, что 31 марта возле Киево-Печерской лавры произошли столкновения между верующими и активистами, которые вышли на акции протеста. Они потребовали предоставить доступ комиссии Минкульта на территорию для проверки одного из корпусов.

Известно, что священнослужители и прихожане блокировали вход в здание, тем самым снова сорвав работу комиссии. Фотограф Новини.LIVE побывал на месте.

После этого митрополит Павел (Лебедь) заявил, что Служба безопасности проводит 1 апреля в его доме обыски. СБУ вручила подозрение наместнику Лавры.