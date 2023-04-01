Інтерв'ю з митрополитом УПЦ Павлом напередодні вручення підозри

Митрополит Павло розповів про майбутнє УПЦ та куди підуть монахи після виселення з Києво-Печерської лаври

Напередодні вручення підозри, судового засідання та домашнього арешту колишньому наміснику Києво-Печерської лаври митрополиту Павлу журналістам редакції Новини.LIVE священнослужитель дав ексклюзивне інтерв'ю, в якому він розповів основну причину виселення монахів із Києво-Печерської лаври, а також який насправді статус Української православної церкви після внесених змін та чи від’єдналася вона остаточно від РПЦ.

Нагадаємо, що митрополита Павла підозрюють у злочинах, передбачених статтею №436 (виправдання агресії РФ) та статтею №161 (розпалювання міжрелігійної ворожнечі) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за цими статтями позбавлення волі від трьох до п'яти років.

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Про допомогу армії та молитви за "протистояння злу"

— Яка, на вашу думку, основна причина виселення монахів з Києво-Печерської лаври?

— Це захват Лаври та підкорення всіх під ПЦУ, тобто під Епіфанія. Більше немає ніяких причин. Сьогодні в мережі розповсюджується інформація, що нібито Президент дав наказ, щоб все об’єднати під одну церкву. Ціль — підкорити все під цю політичну партію.

— Чи зробили представники Української православної церкви достатньо, щоб Президент змінив свою думку?

— Ми завжди були на стороні нашої держави, на стороні нашого закону з самого початку проголошення незалежності України. Ми робимо те, що повинні робити — ми звершуємо молитву. Ми закликаємо всіх до єдності, ми благословляємо наших воїнів, ми молимося, щоб Господь положив "протистояння злу". Те, що церкві потрібно — вона робить.

— Чи достатньо УПЦ зробила для України за час повномасштабного вторгнення?

— Ми від Лаври передали 500 тонн гуманітарної допомоги. Ми молимося за наших воїнів. Сказати, що ми все зробили, я не знаю, хто може сказати, що він все зробив. Найголовніше в церкві — це призвати людей до покаяння, єдності, молитися за свою державу та за свій народ, а Господь покаже, чи все ми зробили, чи ні.

— Чому комісію, яка має оглядати державне майно, не допускають на територію Лаври?

— У всіх є можливість, аби це зробити. Вони обманюють і брешуть. Є листи, де сказано, що вони прийшли не оглядати, а описувати та ставити печатки, щоб ми не могли жити й молитися. За законом ми живемо в правовій державі. Президент і всі сказали, що насилля не буде. Насилля є у всіх сферах діяльності церкви і у всіх областях України. Я просив дати нам півтора місяця, щоб ми могли все своє зібрати. Я просив, щоб дали можливість нам забрати наші речі, нажите монахами за час перебування тут, але офіційно відповіді не отримав.

Зібрався Кабмін і розірвав угоду в односторонньому порядку. Вони скасували наказ 2013 року. Ми тепер подали судові позови, а також звернулися до Міжнародної організації ООН, також будемо подавати в ЮНЕСКО.

Комісія має робити огляд, і це не має вирішувати Міністерство культури. Ми будемо стояти поки не прийде рішення суду.

— Настоятель ПЦУ митрополит Епіфаній призначив виконувача обов’язків намісника Києво-Печерської лаври архімандрита Авраамія (Лотиша). Яка ваша думка щодо цього призначення?

— Це необдумане рішення. Митрополит Епіфаній — я такого митрополита не знаю. Є Сергій Доменко. Він скрізь провокує, щоб не було стабільності в Україні. Вони нас вигнали з Верхньої Лаври, й в Трапезному храмі за три місяці послужили три рази. У нього не має людей, щоб звершувати богослужіння. Вони зробили провокацію у Вінницькій єпархії, вони побили людей в Київській єпархії. Достатньо того, що він зробив зі своїм наставником Філаретом. Авраамій — це людина, про яку в народі кажуть "без хребта". Воно (архімандрит Авраамій. — Ред.) пішло з негативними відгуками з Черкаської єпархії.

Особа, яка звертається до людей: "Мій народе України". Так звертатися може лише Предстоятель церкви та Президент — більше ніхто. Це свідчить про духовний, культурний і науковий рівень цієї людини.

Зрадити у дні Великого посту — це вчинок Іуди. Я йому довіряв, постійно радився з ним. Зрадники ніде не мають місця.









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Про "зрадників" та автокефалію УПЦ

— Скільки монахів перейшло разом з ним?

— Ніхто. Нам невідомо. Таємно, боячись тортур, пішло чоловік десять. В основному пішли ієродиякони, монахи та люди, у яких, певно, не було віри.

— Як часто храми та парафії переходять до ПЦУ?

— Зараз не переходять. В Івано-Франківській області забрали останній храм. Людей з храму викурювали сльозогінним газом. За останній час вони забрали десь до 500 храмів, але серед священників перейшли одиниці.

— Чому раніше багато політиків використовували церкву для своїх піар-інтересів, а зараз, коли церква потребує допомоги, жодного посту чи відео на підтримку Української православної церкви у медіапросторі ми не побачили?

— Всі президенти на горбі православних вірян, а також з нашого благословення ставали главами держави. Я не був учасником тільки, коли обирали Януковича — чомусь не мав до нього душі. Всі президенти присягали на вірність і отримали благословення. І Зеленський також клявся на вірність, і був у Блаженнішого Митрополита Онуфрія, і в мене був. А зараз вони всі проти церкви.

— Висновки релігієзнавчої комісії, яка є у вільному доступі, вказує на те, що зміни не призвели до розірвання церковно-канонічного зв’язку УПЦ з РПЦ. Який зараз статус УПЦ?

— Ми самокерована церква. В Україні не має автокефальної церкви. Навіть ПЦУ не є автокефальною. Ми — автономна церква. Ці всі висновки несправедливі.

— Хто має дати право на автокефалію УПЦ?

— Всі помісні церкви. За правилами, це має Патріарх Кирил поговорити з Антіохійською та Єрусалимською церквами, Польською та Сербською, а вони своєю чергою надати нам такі права.

— Він поговорив?

— Я не знаю.

— Чи може УПЦ без Кирила звернутися до цих церков, аби отримати автокефалію?

— Ми можемо це зробити. У нас є свій Предстоятель, свій Собор і ми спілкуємося з усіма помісними церквами окрім чотирьох, але це все не швидко відбувається.

В ПЦУ теж немає автокефалії — це "фількіна грамота". Вона підпорядкована Стамбулу. Вони вирішили знищити канонічну церкву, коли був Всеправославний собор, а тоді ніхто не запитав, чому ми не поїхали на цей собор.

— Чи не думали ви проголосити патріархат в Україні? Складається враження, що Патріарх Кирил підставив Українську православну церкву і ви опинилися на щиті.

— Ми самі себе не можемо проголосити патріархатом. Чому ж Епіфаній не став патріархом? І то їх визнали лише чотири греки. Не в патріархаті діло, а в житті церкви. У сповіді чернечого постригу сказано: не як сповідуєш, а як живеш.

В апостольські часи не було патріархатів і розділень, була одна Вселенська православна церква. Єрусалимська церква має бути першою, бо не в Стамбулі родився Христос. Амбіції Константинополя були такі великі, що у 1054 році утворили католицьку церкву, бо не могли визначити, хто головний. Я тут на стороні Риму.







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Про від'єднання від РПЦ та спілкування з ОП

— Тобто повністю від’єднатися УПЦ від РПЦ не може?

— А ми вже від’єднані. Ми не з’єднані.

— Чи продовжують монахи спілкуватися з представниками РПЦ?

— Я не знаю. Я продовжую спілкуватися зі своєю сестрою, яка живе в росії. Там могили моїх братів, які згоріли. Я спілкуюся з Владикою Сергієм, я з ним вчився в семінарії.

А за кого мені молитися, це моя власна справа і ніхто вказувати мені не може.

— Чи намагалися ви поспілкуватися з Офісом Президента, окрім випадку, коли ви прийшли до будівлі та вас не прийняли?

— Нам одразу ставлять вимоги. Ми нікому нічого не повинні — ми є церква. Президенти міняються, влада міняється. Ми не можемо підлаштовуватись під владу — кожен з них хоче бути головним. Я дзвонив до Єрмака, я тричі набирав міністра культури — нас навіть не хочуть вислухати.

— Які вимоги висувають?

— Мені особисто запропонували визнати Епіфанія, і я можу бути. Я ж не з розуму з’їхав? Я не буду величати блаженство чоловіка, який одягнув на себе одежі. Церква — це боголюдський організм. Глава церкви — Бог, а людина отримає в церкві всі таїнства. Я — громадянин держави, в якій народився. Ми не є ворогами України, і ми не втекли.

— Яке майбутнє УПЦ та Києво-Печерської лаври?

Церква була, є і буде. Нас будуть гнати. Христос нас вже попередив: "Гнали мене і будуть гнати вас. Переслідують мене і будуть переслідувати вас." Нас хотіли знищити протягом всіх століть, особливо в епоху Радянської влади. Нас можуть вигнати, але побачите, що буде. Вже потемніли хрести. Будуть руйнування. У Верхній Лаврі люди працюють, щоб заробити гроші та отримати пенсію, а результатів їх трудів я не бачив. Левову частку зробили ми для відновлення Свято-Успенського собору.

Не потрібно трактувати, що я проти Президента. Я за нього голосував і ніколи не був проти нього.

— Чи не буде розколу УПЦ після всіх цих подій?

— Цього не може бути.

— Куди підуть монахи, якщо виселитися доведеться?

— Хтось піде на квартири, у когось є житло. Є запрошення в інші монастирі, але ми надіємося, що не дійде до того, щоб так "соромити" Україну. Нас хочуть просто знищити, тому ми просимо молитов. Ми не знаємо, що з нами буде далі, але церква була і буде. Будемо служити на вулиці, якщо виженуть звідси. Нам вішають ярлики та всюди виганяють. Кажуть, що ми не хочемо відспівати воїнів ЗСУ — нам не дають. Це воїни, які заслуговують найбільшої поваги. Немає більшої любові, аніж віддати душу за ближнього свого. У мене загинуло два племінники. Вони віддали життя за мене, за вас, вони захищали Батьківщину. Це не правда, що ми не відспівуємо. Був такий тиждень, коли ми у храмі Агапіта Печерського відспівали чотирьох військових. Раніше ми відспівували в Успенському храмі, зараз туди не маємо доступу.

Ми ж ідемо в Євросоюз, ми хочемо бути в НАТО. По-перше, там є вимоги, щоб було однакове ставлення до всіх релігійних організацій. Ми бачимо, що до всіх організацій нормально ставляться, тільки до однієї канонічної православної церкви — претензії.

Нагадаємо, що 31 березня біля Києво-Печерської лаври відбулися сутички між вірянами та активістами, які вийшли на акції протесту. Вони вимагали надати доступ комісії Мінкульту на територію для перевірки одного із корпусів.

Відомо, що священнослужителі та парафіяни блокували вхід до будівлі, тим самим знову зірвавши роботу комісії. Фотограф Новини.LIVE побував на місці.

Після цього митрополит Павло (Лебідь) заявив, що Служба безпеки проводить 1 квітня у його будинку обшуки. СБУ вручила підозру наміснику Лаври.